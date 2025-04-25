Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'da kriz çıktı! Futbolcular boykota hazırlanıyor

Eyüpspor ile ilgili Galatasaray maçı öncesi çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İstanbul ekibinde futbolcuların bir süredir paralarını alamadığı ve protestoya hazırlandığı belirtildi.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Galatasaray'ığ ağırlamaya hazırlanan Eyüpspor'da kaos yaşanıyor. Galatasaray açısından şampiyonluk yolundaki en önemli sınavlardan biri olarak gösterilen maç öncesi İstanbul ekibinde maaş krizi baş gösterdi.

ANTRENMANI BOYKOT PLANI

HT Spor'un haberine göre, bir süredir ödeme alamayan ve primleri sürekli olarak geç yatırılan futbolcuların antrenmana çıkmayarak durumu protesto etmeye hazırlandığı öne sürüldü. Galatasaray'ın eski futbolcularından Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği eflatun-sarılılarda yönetimin sıkıntıyı çözmek için takım kaptanları ve teknik heyetle görüşme halinde olduğu bildirildi.

AVRUPA İDDİASI SÜRÜYOR

Karşılaşma öncesi ligde çıktığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi ile 50 puan toplayan Eyüpspor 4. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürüyor. Galatasaray ise 77 puanla, takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider konumunda bulunuyor.