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 | Suat Vilgen

Rıdvan Dilmen'den flaş iddia! 'Fenerbahçe'nin en büyük transferi' diyerek duyurdu

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederken maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, çarpıçcı ifadeler kullandı. Dilmen, yen sezon için de "Feerbahçe'nin en büyük transferi" diyerek önemli bir iddia ortaya koydu.

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Rıdvan Dilmen'den flaş iddia! 'Fenerbahçe'nin en büyük transferi' diyerek duyurdu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 11:55

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Gaziantep FK'yı 68. ve 72. dakikalar arasında bulduğu 3 golle 3-1 mağlup ederken, ünlü yorumcu ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen karşılaşmaya ilişkin çarpıcı tespit ve yorumlarda bulundu.

İLK 30 DAKİKAYA SERT ELEŞTİRİ

HT Spor'daki canlı yayında konuşan Dilmen, Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Klasik bir Fenerbahçe izledik. İlk 30 dakika sezonu kafada bitirmiş bir oyuncu topluluğu, ikinci yarı ise yeniden yüklenmeye başlayan bir Fenerbahçe vardı" dedi.
Maçın ilk 30 dakikasını eleştiren Dilmen, "İlk 30 dakikayı Jose Mourinho, oyuncular ve yönetimin beraber izlemesi lazım. Matematiksel olarak rakibiniz şampiyon olmadığı sürece, her maçı aynı ciddiyetle oynamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK TRANSFER OOSTERWOLDE"

Jayden Oosterwolde'yi öven Dilmen, Hollandalı sağ bekin gelecek sezonda Fenerbahçe'nin en değerli transferlerinden biri olacağını belirtti. Oosterwolde'nin Fenerbahçe'nin oyun yapısında önemli bir rol oynayacağına inanan ünlü yorumcu, "Fenerbahçe’nin gelecek sezonki en büyük transferi Jayden Oosterwolde olacak. Mourinho burada hata yaptı, Osayi-Samuel ile oynamaya kalktı. Oosterwolde ile sol stoper oynar mı? Oynar. Sıkıştığı zaman beşlinin solunda oynar mı? Oynar. Oyun içinde dörtlüye döneceğim dediğiniz zaman, Osayi’yi döndürmezsiniz oraya, kimi döndürürsünüz? Oosterwolde varken, sol beke koyarsınız. Zaten sol bekten devşirme sol stoper. Tıpkı Kaan Ayhan gibi. Galatasaray’ın Kaan ile başladığı gün, sol taraf oyuncusunu çıkartıp, Sanchez, Abdülkerim ve Kaan’ı bölebilirsiniz oyun içinde, ama Mourinho burada hata yapıyor. Sanki o da oynar, bu da oynar diyor. İşte Oosterwolde’nin bu kadar değerli bir oyuncu olduğunu şimdi anlıyorsunuz" şeklinde konuştu.

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