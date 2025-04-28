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 | Murat Makas

Arda Güler için dönüm noktası! Carlo Ancelotti yerine 3 aday

Real Madrid'de kötü gidişat sebebiyle teknik direktör Carlo Ancelotti tepki görmeye devam ediyor. Arda Güler ve Endrick gibi yeteneklere yeteri kadar süre vermemesi ile tartışılan İtalyan teknik direktör oyuncu tercihleriyle eleştiriliyor. İspanyol basını, tecrübeli teknik adamın yerine gelebilecek 3 ismi açıkladı.

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Arda Güler için dönüm noktası! Carlo Ancelotti yerine 3 aday
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 14:05

La Liga devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal’e yarı finalde elendi ve Kral Kupası’nda da Barcelona'ya 3-2 yenildi. Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepki yağdı.

Arda Güler için dönüm noktası! Carlo Ancelotti yerine 3 aday

Arda Güler konusunda da tartışılan İtalyan teknik adamın kulüpten ayrılacağı tarih net değil. Real Madrid’in yine de yeni sezon için 3 aday belirlediği ortaya çıktı. Defensa Central'de yer alan habere göre, tartışılan seçeneklerden biri, Temmuz ayında yeni teknik direktör gelene kadar mevcut teknik direktörünün yerine geçici olarak Santiago Solari'nin geçmesi.

ALONSO VE KLOPP ADAYLAR ARASINDA

Öte yandan teknik direktör adayları arasında favori olarak Xabi Alonso ve Jürgen Klopp'un da yer aldığı öne sürüldü.

Arda Güler için dönüm noktası! Carlo Ancelotti yerine 3 aday

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NA GİDİYOR

Sky Sports'un haberine göre ise Carlo Ancelotti, Real Madrid'deki görevinden ayrılacak ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek. Haberin devamında; 65 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Brezilya'nın yeni teknik direktörü olmayı kabul etmesi beklendiği yazıldı.

Arda Güler için dönüm noktası! Carlo Ancelotti yerine 3 aday

Öte yandan, Ancelotti'nin 2026 Dünya Kupası öncesinde Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesinin beklendiği de kaydedildi.

İKİNCİ DÖNEMİNDE 10 KUPA ALDI

62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, göreve başladığı günden bu yana Madrid temsilcisiyle 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 Süper Kupa, 2 İspanya Süper Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 de FIFA Kıtalararası Kupası kazandı.

EN ÇOK KUPA KAZANAN TEKNİK DİREKTÖR

2013-2015 yılları arasında da kulüpte görev alan Carlo Ancelotti, toplamda 15 kupa kaldırdı ve Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Carlo Ancelotti'nin puan ortalaması ne?
PUAN ORTALAMASI 2.24 2021'de Real Madrid teknik direktörlüğüne başlayan Ancelotti, çıktığı 229 maçta 2.24 puan ortalaması yakaladı.
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#Spor
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