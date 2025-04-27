El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu

İstanbul
İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelen Barcelona ile Real Madrid maçında Arda Güler 55. dakikada oyuna dahil oldu. Milli oyuncu muazzam bir asist yaparak derbinin seyrini değiştirdi.
Barcelona ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdi.
Maçın 77. dakikada Arda Güler kazanılan köşe vuruşunda şık bir orta yaptı. Real Madrid ceza sahasında iyi yükselen Tchouameni'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.
Arda Güler, takımının attığı ikinci golün asistini yapsa da Real'i kurtarmaya yetmedi. Barcelona maçı 3-2 alarak şampiyonluğu kazandı.