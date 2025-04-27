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 | Sule Altinel

El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu

İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelen Barcelona ile Real Madrid maçında Arda Güler 55. dakikada oyuna dahil oldu. Milli oyuncu muazzam bir asist yaparak derbinin seyrini değiştirdi.

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El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 04:55

Barcelona ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Arda Güler, 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdi.

El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu

ARDA GÜLER'DEN ASİST!

Maçın 77. dakikada Arda Güler kazanılan köşe vuruşunda şık bir orta yaptı. Real Madrid ceza sahasında iyi yükselen Tchouameni'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.

El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu

Arda Güler, takımının attığı ikinci golün asistini yapsa da Real'i kurtarmaya yetmedi. Barcelona maçı 3-2 alarak şampiyonluğu kazandı.

El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu
El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu
El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu
El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu

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