El Clasico'da Arda Güler şov! İlk kez süre aldı, derbiye damga vurdu

İspanya Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelen Barcelona ile Real Madrid maçında Arda Güler 55. dakikada oyuna dahil oldu. Milli oyuncu muazzam bir asist yaparak derbinin seyrini değiştirdi.