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 | Burak Ayaydın

Krzysztof Piatek Başakşehir'den ayrılıyor: Sürpriz transfer!

Krzysztof Piatek, Başakşehir'den sonra Al Sadd forması giymeye hazırlanıyor. Başakşehir'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Krzysztof Piatek, an itibarıyla Al Sadd'ın sözleşme teklifini kabul etti ve kendisiyle ilgilenen Avrupa ekiplerini ikinci plana attı.

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Krzysztof Piatek Başakşehir'den ayrılıyor: Sürpriz transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 20:34

Başakşehir'de Krzysztof Piatek ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Polonya basını, Krzysztof Piatek'in Al Sadd ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını ve transferin yakın zamanda resmiyet kazanacağını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DE KRZYSZTOF PIATEK VE SÜRPRİZ TRANSFERİ

Son dönemlerde adı sık sık başka kulüplerle anılan Krzysztof Piatek, an itibarıyla Katar yolcusu! Yıldız golcü, Başakşehir'deki başarılı performansıyla yüksek maaşlı bir kontrat teklifi aldı ve Al Sadd ile şimdiden ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki deneyimli forvetin; kariyerinin sonuna doğru daha iyi sözleşmeler için açık olduğu belirtilen haberde, gelecek yaz itibarıyla Türkiye'den kesinkes ayrılacağı da iddia edildi.

Krzysztof Piatek Başakşehir'den ayrılıyor: Sürpriz transfer!

PIATEK PERFORMANSIYLA ETKİLEDİ

Başakşehir ile bu sezon 44 maça çıkan ve 30 gol ile 5 asistlik önemli bir katkı sağlayan Krzysztof Piatek; sözleşmesinin son yılına girerken, ayrılık için de resmen hazırlıklara başladı.

Sıkça Sorulan Sorular

PIATEK BAŞAKŞEHİR'E NEREDEN GELMİŞTİ?
Polonyalı golcü, Hertha Berlin'den ayrılmış ve Başakşehir'e imza atmıştı.
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