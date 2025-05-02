Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yeni Muslera geliyor! Galatasaray ilk görüşmeyi yaptı

Galatasaray yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Şampiyonluk hedefleyen Cimbom'da Fernando Muslera ayrılıyor. Muslera'nın yerine gelecek isim belli oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni Muslera geliyor! Galatasaray ilk görüşmeyi yaptı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 09:24

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederek Avrupa kupalarında iddialı kadro kurmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan sarı-kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni Muslera geliyor! Galatasaray ilk görüşmeyi yaptı

Yönetim yeni sezonda yine iddialı kadro kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda kadroda gidecek isimler netleşiyor. Öte yandan listede dünyaca ünlü yıldızların peşinden gidileceği düşünülüyor.

FERNANDO MUSLERA AYRILIYOR

Galatasaray efsanesi olan Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılacak. Uruguaylı Fernando Muslera, sözleşmesinin bitmesi sebebiyle sezon sonunda veda edecek. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin yerine ise sarı-kırmızılılar, yine Güney Amerika'dan bir ismi düşünüyor.

Yeni Muslera geliyor! Galatasaray ilk görüşmeyi yaptı

GALATASARAY YENİ KALECİSİNİ BULDU

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Santos'ta forma giyen 24 yaşındaki kaleci Gabriel Brazao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yeni Muslera geliyor! Galatasaray ilk görüşmeyi yaptı

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray'ın, oyuncunun temsilcileriyle transferin maliyeti hakkında görüştüğü aktarıldı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takıma geldiği sezon 25 yaşındaydı. Brazao'nun da Ekim ayında 25 yaşına girecek olması, dikkat çekiyor. Yönetim, oyuncuya en kısa sürede teklif yapacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Bernardo Silva için resmen devrede: Dev transfer açıklandı!
Galatasaray'da şampiyonluk yolunda savunma etkisi

Sıkça Sorulan Sorular

Brazao'nun piyasa değeri ne kadar?
Santos ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatan genç kalecinin piyasa değeri 4 milyon euro.
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.