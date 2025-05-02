Yeni Muslera geliyor! Galatasaray ilk görüşmeyi yaptı

Galatasaray yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Şampiyonluk hedefleyen Cimbom'da Fernando Muslera ayrılıyor. Muslera'nın yerine gelecek isim belli oluyor.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederek Avrupa kupalarında iddialı kadro kurmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan sarı-kırmızılı takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yönetim yeni sezonda yine iddialı kadro kurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda kadroda gidecek isimler netleşiyor. Öte yandan listede dünyaca ünlü yıldızların peşinden gidileceği düşünülüyor.



FERNANDO MUSLERA AYRILIYOR

Galatasaray efsanesi olan Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılacak. Uruguaylı Fernando Muslera, sözleşmesinin bitmesi sebebiyle sezon sonunda veda edecek. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisinin yerine ise sarı-kırmızılılar, yine Güney Amerika'dan bir ismi düşünüyor.



GALATASARAY YENİ KALECİSİNİ BULDU

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Santos'ta forma giyen 24 yaşındaki kaleci Gabriel Brazao'yu kadrosuna katmak istiyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Galatasaray'ın, oyuncunun temsilcileriyle transferin maliyeti hakkında görüştüğü aktarıldı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takıma geldiği sezon 25 yaşındaydı. Brazao'nun da Ekim ayında 25 yaşına girecek olması, dikkat çekiyor. Yönetim, oyuncuya en kısa sürede teklif yapacak.

