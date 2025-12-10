Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

52 ilde tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik 52 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 179 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
08:23
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
08:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

EŞ ZAMANLI BASKIN!

Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali suçlarla mücadele şube müdürlüklerince tefecilik ve suçları ile mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

52 ilde tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

179 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda suç örgütü bağlantısı olan 179 şüphelinin yakalandığını, şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

52 ilde tefecilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, 6114 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Tefecilere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1998617364275798177

