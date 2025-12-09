Elinde altın bulunduranlar dikkat! 'Balon patlayacak' uyarısı

Altın fiyatları 2025 yılının son günlerinde inişli çıkışlı bir grafik yaşasa da hem yılın geri kalanında çok yükseldi hem de 2026 yılındaki tahminler yine yukarı yönlü! Peki altın için ters bir senaryo mümkün mü? Öyle düşünenler de yok değil! Altının balonu patlarsa ne olur? İşte detaylar...