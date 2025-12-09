Menü Kapat
Elinde altın bulunduranlar dikkat! 'Balon patlayacak' uyarısı

Aralık 09, 2025 09:45
1
Elinde altın bulunduranlar dikkat! 'Balon patlayacak' uyarısı

Altın fiyatları 2025 yılının son günlerinde inişli çıkışlı bir grafik yaşasa da hem yılın geri kalanında çok yükseldi hem de 2026 yılındaki tahminler yine yukarı yönlü! Peki altın için ters bir senaryo mümkün mü? Öyle düşünenler de yok değil! Altının balonu patlarsa ne olur? İşte detaylar...

 

 

2

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), son dönemde hızla yükselen altın fiyatlarının artık "geleneksel güvenli liman" özelliğini yitirdiğini ve çok daha spekülatif bir yapıya dönüştüğünü açıkladı. Banka, altının hisse senetleriyle aynı anda ve güçlü şekilde yükselmesinin, "En az 50 yılda görülmemiş bir anormallik" olduğunu vurguladı.

3

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; BIS’in üç aylık piyasa raporunda, altının riskli varlıklarla birlikte yükseldiği ve güvenli liman rolünden uzaklaştığı belirtilerek sarı metalin artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldiğine dikkat çekildi. 

4

NEDENİ ABARTILI HABERLER 

Banka, eylül ayı başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kazanan altındaki yükselişin “altınla ilgili abartılı haberlerin yatırımcı ilgisini artırmasından” kaynaklandığını belirtti.

5

ÇOK ŞİŞTİ, PATLAYABİLİR 

Rapora göre BIS'in sağlıksız bulduğu bu rallide faiz indirimi beklentileri, küresel risk iştahının artması, gümrük tarifeleri, teknoloji ve yapay zeka hisseleri ile ekonomik yavaşlama endişelerinin azalması etkili oldu.

6

Altın ve hisse senetlerinin aynı anda kurumun "patlayıcı bölge" olarak tanımladığı alana girdiğini açıklayan BIS, "Şişme döneminin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar" uyarısında bulundu.

7

1980 altın balonunu gösteren BIS, her düzeltmenin aynı şekilde yaşanmayabileceğini, bazı balonların daha uzun bir zaman dilimine yayılmış yavaş bir düşüşle de sönebileceğini ifade etti. 

