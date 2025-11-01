Sudan'da insanlık ölüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli RSF arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük şehri Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde RSF'in kontrolüne girdi. Sudan'daki Paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) Sudan'ın kilit şehri Faşir'i hükümet güçlerinin elinden alması sonrası şehir adeta insani felakete sürükleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Faşir şehrinin 26 Ekim 2025'te Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) kontrolüne geçmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı şehirde RSF'in sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda sivili acımasızca öldürüp işkence ettiği anlar RSF mensuplarının sosyal medyada paylaştığı videolara yansımıştı.

KATLİAM UZAYDAN GÖRÜLDÜ

ABD'nin Connecticut eyaletinde yer alan Yale Üniversitesi İnsani Yardım Araştırma Laboratuarı da Sudan'daki "toplu halde infaz edilen ceset yığınlarına" ilişkin uydu görüntülerini gündeme getirdi.

Görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Katliamın boyutu adeta uzaya taşındı. Uydu görüntülerinden elde edilen fotoğraflarda uzaydan bile kan gölleri oluştuğu görüldü.

RSF BAŞ ŞÜPHELİYİ TUTUKLADIĞINI DUYURDU

Faşir'deki toplu infazlar ve vahşet görüntülerinin internette dolaşmasının ardından RSF, savaşçılarından birkaçının gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan birinin, internette dolaşan çok sayıda videoda görülen "Abu Lulu" adlı bir adam olduğu düşünülüyor. Fransız AFP haber ajansının haberine göre, Lulu'nun sivilleri infaz ettiği kaydedildi.

AFP, Abu Lulu'nun yakın mesafeden sivillere ateş ettiği bir videoyu doğruladığını söyledi. Bir diğer videoda ise Abu Lulu'nun onlarca ceset ve yanmış araç arasında durduğu görülüyor.

RSF, grubun Faşir'de olduğunu ileri sürdüğü bir hapishanede, Abu Lulu'nun parmaklıklar ardında olduğunu gösteren bir video yayınladı.

İnsan hakları ihlallerini ortaya çıkaran bir sivil toplum örgütü olan Bilgi Dayanıklılığı Merkezi, mevcut video materyallerinden Abu Lulu da dahil olmak üzere altı farklı RSF militanını tespit ettiğini duyurdu.

https://admin.tgrthaber.com/videos/2025/11/1/sivilleri-katledip-videolarini-paylasti-sudanda-ba_202511011352.mp4

AÇLIKLA DA SINANIYORLAR

Toplu katliamların yanı sıra, 18 aydır RSF tarafından kuşatma altında tutulması nedeniyle şehirde mahsur kalan yüz binlerce sivil uzun süredir açlık krizi yaşıyor.

RSF'nin Faşir'i ele geçirdiği gün BBC News Arapça'ya ismini vermek istemeyen bir kent sakini verdiği bir demeçte, "Yiyecek hiçbir şeyimiz yok; yiyecek aramak için dışarı çıkmamızın imkanı da yok. Acil yardım ulaşmazsa, Faşir halkı daha fazla dayanamayabilir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Faşir'in çocuklar için "yetersiz beslenme, hastalık ve şiddetin her gün can kaybına mal olduğu bir merkez" haline geldiği uyarısında bulundu.

Kurumun İcra Direktörü Catherine Russell, "Yıkıcı bir trajediye tanık oluyoruz; UNICEF'in hayat kurtaran beslenme hizmetleri engellenirken Faşir'deki çocuklar açlıktan ölüyor" ifadelerine yer verdi.

UNICEF, çatışmaların başlangıcından bu yana en az 600 bin kişinin Faşir ve çevresindeki kamplarda yerinden edildiğini söylüyor. Yiyeceğe ulaşmanın neredeyse imkansız hale geldiği ve olan yiyeceklerin de fiyatlarında oldukça yükseldiği öğrenildi.

"HAYVAN YEMİ YEMEK BİLE LÜKS OLDU"

Uluslararası yardım örgütleri "açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını" kınadı.

Mısır ve darı fiyatlarının şu anda 300 bin ila 350 bin Sudan Lirası arasında seyrettiği bildiriliyor ve daha önce hayvan yemine bel bağlayan şehirde sağlık sektöründe çalışan bir sakin, artık bunun "trajik bir şekilde lüks olarak görüldüğünü" söylüyor.

"Yaraları tedavi edecek ilaç da bulamıyoruz, gazlı bez yok, yaraları kapatmak için cibinlik kullanmak zorunda kalıyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SESSİZ KALAMADI

TRT World Forum'da konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Sudan'dan gelen dehşet verici görüntüleri hem gazeteci hem de birey olarak katılımcıların takip ettiğine inandığını belirterek, "Kuzey Darfur'un başkenti El Faşir'de sivil halka yönelik katliamları vicdan sahibi hiç kimse kabul edemez, buna sessiz ve kayıtsız kalamaz. Türkiye olarak El Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz. El Faşir şehri ve çevresindeki saldırıların sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik katliamların derhal durdurulması gerekiyor. Biz, bu konuda kardeşlik hukukumuzun gereği neyse samimiyetle, açık yüreklilikle onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki kardeş kanı akmasın, yeter ki masum çocuklar, kadınlar ve siviller öldürülmesin. Siz basın mensuplarımızdan da Sudanlı kardeşlerimizin dramını dünyaya duyurarak bu mücadeleye omuz vermenizi bekliyorum." diye konuştu.