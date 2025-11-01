Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Yenilmezlik serisi bitmedi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın yenilmezlik serisi devam ediyor. Taraftarlar ise Galatasaray'ın kaç maçtır evinde yenilmediğini araştırmaya başladı.

Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Yenilmezlik serisi bitmedi
'de bu akşam oynanacak olan maçı için nefesler tutuldu. GS yenilmezlik serisi ise dikkat çekti.

GALATASARAY KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de çıktığı son 18 maçta yenilmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor? Yenilmezlik serisi bitmedi

GALATASARAY EVİNDE KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Galatasaray, evinde oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan GS, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı.

22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik kaydetti.

