TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS TS derbisinin canlı yayın bilgileri

Galatasaray Trabzonspor maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan GS TS maçı için bekleyiş sürerken canlı yayın bilgileri de paylaşıldı. GS, Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettikleri maçları kazandı.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS TS derbisinin canlı yayın bilgileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 12:56

Bu akşam 20.00'de başlayacak olan maçı için nefesler tutuldu. Binlerce taraftar canlı olarak maçı takip edecek.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Sarı kırmızılı ekip, Trendyol 'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen müsabaka bugün 20.00'de başlarken 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler televizyon ekranlarında karşılaşmayı izleyebilecek.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS TS derbisinin canlı yayın bilgileri

TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan maç RAMS Park'ta gerçekleşecek. Binlerce taraftarın stadyuma akın ettiği müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma bu akşam beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra maçı canlı olarak seyredebilecek.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS TS derbisinin canlı yayın bilgileri

GS TS MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, bu akşam Trabzonspor'u evinde ağırlayacak. Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği maç için saatler kaldı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

