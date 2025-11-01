Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS TS derbisinin canlı yayın bilgileri

Kategoriler
Bu akşam 20.00'de başlayacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Binlerce taraftar canlı olarak maçı takip edecek.
Sarı kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen müsabaka bugün 20.00'de başlarken beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler televizyon ekranlarında karşılaşmayı izleyebilecek.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan maç RAMS Park'ta gerçekleşecek. Binlerce taraftarın stadyuma akın ettiği müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma bu akşam beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra maçı canlı olarak seyredebilecek.
Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, bu akşam Trabzonspor'u evinde ağırlayacak. Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği maç için saatler kaldı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.