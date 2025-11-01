Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS TS derbisinin canlı yayın bilgileri

Bu akşam 20.00'de başlayacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Binlerce taraftar canlı olarak maçı takip edecek.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Sarı kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen müsabaka bugün 20.00'de başlarken beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler televizyon ekranlarında karşılaşmayı izleyebilecek.

TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

