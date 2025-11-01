Galatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, sakat? Kart cezalısı ve sınırdaki oyuncular

Kategoriler
Dev derbi için bekleyiş sürerken Galatasaray Trabzonspor maçında kimler sakat ve kart sınırında araştırıldı.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettikleri maçları kazandı. Heyecanla beklenen maçta Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyorken tecrübeli orta saha, yarın da sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.