19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, sakat? Kart cezalısı ve sınırdaki oyuncular

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor maçı için bekleyiş devam ederken eksik olan isimler belli oldu. İlkay Gündoğan takımının yanında olamayacak.

Galatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, sakat? Kart cezalısı ve sınırdaki oyuncular
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
12:46
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
12:46

Dev derbi için bekleyiş sürerken maçında kimler sakat ve kart sınırında araştırıldı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Galatasaray, teknik direktör yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettikleri maçları kazandı. Heyecanla beklenen maçta sarı kart cezası, da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray Trabzonspor maçında kimler eksik, sakat? Kart cezalısı ve sınırdaki oyuncular

GALATASARAY TRABZONSPOR KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyorken tecrübeli orta saha, yarın da sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

