Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, hangi maçlar var 1 Kasım? Bugünün Süper Lig karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig'de yarışa devam eden takımların programı belli oldu. 1 Kasım günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı duyuruldu. Taraftarlar ise bugün hangi maçlar var araştırmasına başladı.

Liglerde heyecan dolu mücadele devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği liglerde bu akşamın belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR 1 KASIM?


13:00 | Mazıdağı Fosfat - Kırşehirspor | Sıfır TV Youtube
13:00 | Tokat Bld. - Artvin Hopa | Bi Kanal
13:00 | Çayelispor - Bozokspor | Sıfır TV
13:00 | Eskişehir Anadolu Spor - Afyonspor | Sıfır TV Youtube
15:00 | Edirnespor - Silivrispor | Sıfır TV Youtube
15:00 | Sökespor - Denizli İdmanyurdu Güreller | Sıfır TV
15:00 | Balıkesirspor - Nazilli Bld. | Bi Kanal
17:00 | Giresunspor - Pazarspor | Bi Kanal
17:00 | Tire 2021 - Ayvalıkgücü Bld. | Sıfır TV Youtube


13:30 | Keçiörengücü - Sarıyer | TRT Spor - Bein Sports 2
16:00 | Ümraniyespor - Sivasspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1
19:00 | Serik Bld. - Adana Demirspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol
17:00 | Göztepe - Gençlerbirliği | Bein Sports 2
20:00 | Galatasaray - Trabzonspor | Bein Sports 1

TFF 2. Lig
17:00 | Bucaspor - İskenderunspor | Sıfır TV

TFF Elit U19 Ligi
16:00 | Galatasaray - Trabzonspor | Galatasaray Youtube

Almanya
15:00 | Hertha Berlin - Dynamo Dresden | Tivibu Spor 3
15:00 | Karlsruhe - Schalke 04 | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus
15:00 | Nürnberg - Braunschweig | Tivibu Spor 4
22:30 | Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld | Tivibu Spor 4

Almanya Bundesliga
17:30 | Heidenheim - Eintracht Frankfurt | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus
17:30 | Mainz - Werder Bremen | Yayın Yok
17:30 | Leipzig - Stuttgart | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus
17:30 | St. Pauli - Monchengladbach | S Sport Plus
17:30 | Union Berlin - Freiburg | S Sport Plus
20:30 | Bayern Münih - Bayer Leverkusen | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus

İspanya La Liga
16:00 | Villarreal - Rayo Vallecano | S Sport - S Sport Plus
18:15 | Atletico Madrid - Sevilla | S Sport - S Sport Plus
20:30 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | S Sport - S Sport Plus
23:00 | Real Madrid - Valencia | S Sport - S Sport Plus

Fransa Ligue 1
19:00 | PSG - Nice | Bein Sports 4
21:00 | Monaco - Paris FC | Bein Sports 4
23:05 | Auxerre - Marsilya | Bein Sports 4

Fransa Ligue 2
16:00 | Reims - Dunkerque HB | Bein Sports 4
22:00 | Red Star - St. Etienne | Bein Sports 2

PREMİER LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

İngiltere Premier Lig
18:00 | Brighton - Leeds United | Bein Sports beIN Connect
18:00 | Burnley - Arsenal | Bein Sports 3
18:00 | Crystal Palace - Brentford | Bein Sports beIN Connect
18:00 | Fulham - Wolverhampton | Bein Sports beIN Connect
18:00 | Nottingham Forest - Manchester Utd | Bein Sports Max 2
20:30 | Tottenham - Chelsea | Bein Sports 3 - Bein Sports beIN Connect
23:00 | Liverpool - Aston Villa | Bein Sports 3

Hollanda Eredivisie
18:30 | Ajax - Heerenveen | Tivibu Spor 4
22:00 | Feyenoord - Volendam | Tivibu Spor 3

İtalya Serie A
17:00 | Udinese - Atalanta | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
20:00 | Napoli - Como | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
22:45 | Cremonese - Juventus | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus

Suudi Arabistan Pro Lig
20:30 | Al Nassr - Al Fayha | S Sport Plus

Portekiz Liga NOS
23:30 | Vitoria - Benfica | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus

Brezilya Serie A
22:00 | Cruzeiro - Vitoria | Spor Smart - Spor Smart HD

ETİKETLER
#Futbol
#bundesliga 2
#süper lig
#maç programı
#Trendyol 1. Lig
#Tff 3. Lig
#Ligler
#Aktüel
