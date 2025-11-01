Bugün maç var mı, hangi maçlar var 1 Kasım? Bugünün Süper Lig karşılaşmaları

Kategoriler
Liglerde heyecan dolu mücadele devam ediyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı belli oldu.
TFF 3. Lig
13:00 | Mazıdağı Fosfat - Kırşehirspor | Sıfır TV Youtube
13:00 | Tokat Bld. - Artvin Hopa | Bi Kanal
13:00 | Çayelispor - Bozokspor | Sıfır TV
13:00 | Eskişehir Anadolu Spor - Afyonspor | Sıfır TV Youtube
15:00 | Edirnespor - Silivrispor | Sıfır TV Youtube
15:00 | Sökespor - Denizli İdmanyurdu Güreller | Sıfır TV
15:00 | Balıkesirspor - Nazilli Bld. | Bi Kanal
17:00 | Giresunspor - Pazarspor | Bi Kanal
17:00 | Tire 2021 - Ayvalıkgücü Bld. | Sıfır TV Youtube
Trendyol 1. Lig
13:30 | Keçiörengücü - Sarıyer | TRT Spor - Bein Sports 2
16:00 | Ümraniyespor - Sivasspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1
19:00 | Serik Bld. - Adana Demirspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1
Trendyol Süper Lig
17:00 | Göztepe - Gençlerbirliği | Bein Sports 2
20:00 | Galatasaray - Trabzonspor | Bein Sports 1
TFF 2. Lig
17:00 | Bucaspor - İskenderunspor | Sıfır TV
TFF Elit U19 Ligi
16:00 | Galatasaray - Trabzonspor | Galatasaray Youtube
Almanya Bundesliga 2
15:00 | Hertha Berlin - Dynamo Dresden | Tivibu Spor 3
15:00 | Karlsruhe - Schalke 04 | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus
15:00 | Nürnberg - Braunschweig | Tivibu Spor 4
22:30 | Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld | Tivibu Spor 4
Almanya Bundesliga
17:30 | Heidenheim - Eintracht Frankfurt | Tivibu Spor 3 - S Sport Plus
17:30 | Mainz - Werder Bremen | Yayın Yok
17:30 | Leipzig - Stuttgart | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus
17:30 | St. Pauli - Monchengladbach | S Sport Plus
17:30 | Union Berlin - Freiburg | S Sport Plus
20:30 | Bayern Münih - Bayer Leverkusen | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus
İspanya La Liga
16:00 | Villarreal - Rayo Vallecano | S Sport - S Sport Plus
18:15 | Atletico Madrid - Sevilla | S Sport - S Sport Plus
20:30 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | S Sport - S Sport Plus
23:00 | Real Madrid - Valencia | S Sport - S Sport Plus
Fransa Ligue 1
19:00 | PSG - Nice | Bein Sports 4
21:00 | Monaco - Paris FC | Bein Sports 4
23:05 | Auxerre - Marsilya | Bein Sports 4
Fransa Ligue 2
16:00 | Reims - Dunkerque HB | Bein Sports 4
22:00 | Red Star - St. Etienne | Bein Sports 2
İngiltere Premier Lig
18:00 | Brighton - Leeds United | Bein Sports beIN Connect
18:00 | Burnley - Arsenal | Bein Sports 3
18:00 | Crystal Palace - Brentford | Bein Sports beIN Connect
18:00 | Fulham - Wolverhampton | Bein Sports beIN Connect
18:00 | Nottingham Forest - Manchester Utd | Bein Sports Max 2
20:30 | Tottenham - Chelsea | Bein Sports 3 - Bein Sports beIN Connect
23:00 | Liverpool - Aston Villa | Bein Sports 3
Hollanda Eredivisie
18:30 | Ajax - Heerenveen | Tivibu Spor 4
22:00 | Feyenoord - Volendam | Tivibu Spor 3
İtalya Serie A
17:00 | Udinese - Atalanta | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
20:00 | Napoli - Como | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
22:45 | Cremonese - Juventus | S Sport 2 - Tivibu Spor 1 - S Sport Plus
Suudi Arabistan Pro Lig
20:30 | Al Nassr - Al Fayha | S Sport Plus
Portekiz Liga NOS
23:30 | Vitoria - Benfica | Tivibu Spor 2 - S Sport Plus
Brezilya Serie A
22:00 | Cruzeiro - Vitoria | Spor Smart - Spor Smart HD