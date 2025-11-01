Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yapay zekaya sorduk: Altın fiyatları uçacak mı, düşecek mi? İşte milyonlarca veriyle oluşturulan şaşırtan tahmin!

Küresel piyasalarda yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen altın, güvenli liman olma özelliğini koruyor. "Gram altın kaç TL olacak, ons altın rekor kırar mı?" soruları yatırımcıların aklını kurcalarken, biz de bu soruyu, jeopolitik riskleri ve faiz politikalarını analiz edebilen yapay zekaya sorduk. Analiz, altının 2025 yılı sonu için şaşırtan hedefini ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zekaya sorduk: Altın fiyatları uçacak mı, düşecek mi? İşte milyonlarca veriyle oluşturulan şaşırtan tahmin!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 14:00

Altın, yüzyıllardır sadece bir ziynet eşyası değil, aynı zamanda ekonomik belirsizlik, enflasyon ve savaş dönemlerinin en güvenilir aracı olarak kabul edilmiştir. 2024 yılında kaydettiği güçlü performansın ardından, altın piyasası 2025 yılında da rekor seviyeleri zorlamaya devam ediyor. Ancak bu yükseliş trendi, küresel faiz politikaları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle sürekli dalgalanıyor. İşte bu karmaşık piyasada doğru kararı verebilmek için, milyonlarca veriyi işleyerek gelecek trendlerini tahmin etme yeteneğine sahip yapay zekanın analizlerini ve uzmanların görüşlerini mercek altına aldık.

Yapay zekaya sorduk: Altın fiyatları uçacak mı, düşecek mi? İşte milyonlarca veriyle oluşturulan şaşırtan tahmin!

ALTIN FİYATLARINI ŞEKİLLENDİREN 3 KRİTİK FAKTÖR

, altının fiyatını belirleyen dinamikleri analiz ederken, duygulardan bağımsız, temel ekonomik ve jeopolitik faktörlere odaklanmaktadır:

  1. FED Politikaları ve Faiz Oranları: Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarından doğrudan etkilenir. Faiz oranlarının yükselmesi, yatırımcıları risksiz getirisi olan tahvil ve mevduat gibi araçlara yöneltir, bu da altına olan talebi düşürür. Faiz indirimleri ise altının cazibesini artırır.
  2. Jeopolitik Riskler ve Belirsizlik: Savaşlar, siyasi gerilimler ve bölgesel istikrarsızlık (örneğin Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna çatışmaları), yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirir. Bu durum, fiyatları hızla yukarı çeken ana katalizörlerden biridir.

  3. Enflasyon ve Dolar Endeksi: Enflasyonun yükselmesi, paranın değerini koruma gücü azaldığı için altının değerini artırır. Öte yandan, altının küresel olarak ABD Doları cinsinden fiyatlandırılması, Dolar Endeksi'nin güçlenmesinin altının fiyatını düşürmesine neden olur.

    Yapay zekaya sorduk: Altın fiyatları uçacak mı, düşecek mi? İşte milyonlarca veriyle oluşturulan şaşırtan tahmin!

YAPAY ZEKADAN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Yapay zekanın ve önde gelen finansal kuruluşların 2025 yılı sonu için yaptıkları tahminler, altının genel olarak yukarı yönlü bir trendde kalacağını, ancak bu yolculuğun keskin dalgalanmalarla devam edeceğini gösteriyor.

  • ONS Altın (XAU/USD) Tahmini: Mevcut piyasa koşulları ve jeopolitik belirsizlikler dikkate alındığında, çoğu analist ons altının 2025 yılı sonuna kadar 4.339 Dolar ile 4.921 Dolar seviyelerine yükseleceğini öngörüyor. Bazı iyimser tahminler ise, aşırı risk senaryolarında fiyatın 4.500 Dolar seviyelerini aşabileceğini belirtiyor.

  • Temel Neden: Bu yükseliş beklentisinin temel nedeni, küresel çapta devam eden enflasyon baskıları ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin devam etmesidir. Yatırımcıların, ekonomik belirsizlik karşısında portföylerini güvenli liman olan altına kaydırması bekleniyor.

    Yapay zekaya sorduk: Altın fiyatları uçacak mı, düşecek mi? İşte milyonlarca veriyle oluşturulan şaşırtan tahmin!

SON DÖNEMDEKİ DALGALANMALARIN ARDINDAKİ GİZEM

Altın, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde rekor seviyeleri görse de, dönem dönem yaşanan düşüşler yatırımcıları endişelendiriyor. Yapay zeka ve uzmanlar, bu düşüşlerin ardında yatan temel nedenleri şöyle açıklıyor:

  • Kâr Satışları (Düzeltme): Altın belirli zirve seviyelerine (örneğin 4.379 Dolar) ulaştıktan sonra, yatırımcıların kârlarını realize etmek (kâr almak) için toplu satış yapmaları, kısa vadede fiyatları aşağı çeker. Bu, bir düşüş trendi değil, bir düzeltme hareketidir.
  • Doların Güçlenmesi: Piyasalarda ABD Doları'nın beklenenden daha fazla değer kazanması, altının fiyatını dolar bazında ucuzlatarak kısa vadeli baskı oluşturur.

  • Jeopolitik Gerilimlerin Hafiflemesi: Bölgesel gerilimlerde veya çatışmalarda ateşkes ya da barış görüşmeleri gibi olumlu gelişmeler yaşandığında, yatırımcılar riskli varlıklara geri döner ve altından çıkış yapar.

    Yapay zekaya sorduk: Altın fiyatları uçacak mı, düşecek mi? İşte milyonlarca veriyle oluşturulan şaşırtan tahmin!

YATIRIMCILAR İÇİN YAPAY ZEKANIN STRATEJİK UYARISI

Yapay zeka, yatırımcılara zamanlama (timing) yapmaya çalışmak yerine, uzun vadeli ve sistematik bir yatırım planı oluşturmalarını tavsiye ediyor. Altın gibi güvenli liman varlıkları, kısa vadeli düşüşlerde panikle satılmamalıdır. Aksine, bu düşüşler, uzun vadeli alım fırsatları olarak değerlendirilmelidir. Uzmanlar, portföyde mutlaka altının bulundurulmasını, ancak portföyün tamamının altına yatırılmamasını önermektedir.

Yasal Uyarı: Bu içerik, yapay zeka analizleri ve uzman görüşleri temel alınarak hazırlanmış olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce mutlaka uzman bir finansal danışmana başvurmanız gerekmektedir.

Yapay zekaya sorduk: Altın fiyatları uçacak mı, düşecek mi? İşte milyonlarca veriyle oluşturulan şaşırtan tahmin!
ETİKETLER
#altın fiyatları
#enfeksiyon
#yapay zeka
#yatırım
#faiz oranları
#Jeopolitik Riski
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.