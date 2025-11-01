Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Yapay zeka çağında habercilik kitabı satışa çıktı!

Web 3.0 döneminde medya ve haberciliğin ne yöne evrileceğini anlatan ‘Yapay Zeka Çağında Habercilik’ kitabı çıktı. Kitap, bu alanda dünyadaki ilk çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

Yapay zeka çağında habercilik kitabı satışa çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 13:38

sektöründe uzun yıllar yöneticilik yapan Emre Kabaoğlu tarafından kaleme alınan Çağında Habercilik kitabı yayımlandı. Haberciliğin geçmişi ve bugününe ışık tutan kitap, ilerleyen yıllarda sektörü ne gibi yeniliklerin beklediğini anlatıyor.

Yapay zeka çağında habercilik kitabı satışa çıktı!

İnternetin Yeniden Keşfi

Dünya hala büyük oranda Web 2.0 çağını yaşarken, Web 3.0 dönemi kapıda duruyor. Blok zincirlerin, uçtan uca sistemlerin, meta evrenlerin ve yapay zekaların konuşulduğu bu yeni dönemde hem haberciliğin hem toplumun büyük bir dönüşüme uğraması bekleniyor. Bu sebeple Web 3.0 sürümü ‘internetin yeniden keşfi’ olarak nitelendiriliyor.

Yapay zeka çağında habercilik kitabı satışa çıktı!

Web 2.0 sürümünün en önemli yeniliği sosyal medya ve etkileşimdi. Etkileşim, küresel anlamda Arap Baharı gibi bir dizi olayları tetikledi; bireylere ise ‘menajere ihtiyaç duymadan ünlü olma fırsatı’ sağladı.

Bireysel Gazetecilerin Çağı

Web 3.0 teknolojisi de fırsatları ve tehlikeleri ile yepyeni bir dünyanın kapısının aralıyor. Bireysel gazeteciler için yeni mecralar doğuyor. Medya şirketleri ise doğru dönüşümle daha çok insana ulaşabilir.

Yapay zeka çağında habercilik kitabı satışa çıktı!

Tüm bu gelişmelere karşın devletleri oldukça zorlayacak bir yapı olarak ‘merkeziyetsiz internet’ tam karşıda duruyor. Dijital manipülasyonun son derece basit hale gelmesi de toplumun her kesimi için bambaşka bir sorun. Bununla birlikte; söz konusu sorunlara karşı insanlık daha şimdiden önemli ilerlemeler kaydetti.

Yapay zeka çağında habercilik kitabı satışa çıktı!

Fırsatlar, Tehlikeler ve Çözümler

Yapay Zeka Çağında Habercilik adlı bu kitap; yapay zeka ile çevrelenen Web 3.0 çağında internetin, toplumun, medyanın ve haberciliğin hangi yöne evrileceğini ele alıyor. Ufuktaki yeni fırsatları, olası tehlikeleri ve çözüm yöntemlerini inceliyor.

Kitapta ayrıca, toplumun Web 3.0 çağındaki yeniliklere ne kadar hazır olduğuna dair akademik çalışma da yer alıyor.

Akıl Fikir Yayınları tarafından yayımlanan ‘Yapay Zeka Çağında Habercilik’ kitabı, seçkin kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında online satışta!

ETİKETLER
#Medya
#Teknoloji
#yapay zeka
#Web 3.0
#Habercilik
#Kültür - Sanat
