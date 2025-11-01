Sivilleri katledip videolarını paylaştı! Sudan'da baş katliamcı tutuklandı

Sudan'da yer alan Faşir şehrindeki toplu infazlar ve vahşet görüntülerinin internette dolaşmasının ardından RSF, savaşçılarından birkaçının gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan birinin, internette dolaşan çok sayıda videoda görülen "Abu Lulu" adlı bir adam olduğu düşünülüyor.

Fransız AFP haber ajansının haberine göre, Lulu'nun sivilleri infaz ettiği kaydedildi.

AFP, Abu Lulu'nun yakın mesafeden sivillere ateş ettiği bir videoyu doğruladığını söyledi. Bir diğer videoda ise Abu Lulu'nun onlarca ceset ve yanmış araç arasında durduğu görülüyor.