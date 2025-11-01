Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

DSÖ Sudan'daki tabloyu ortaya koydu: Milyonlarca insan için kritik çağrı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmaların sağlık üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek çarpıcı bir açıklama yaptı. Ghebreyesus, milyonlarca insanın risk altında olduğunu belirtti...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DSÖ Sudan'daki tabloyu ortaya koydu: Milyonlarca insan için kritik çağrı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 00:53

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "’da milyonlarca insan sağlığa yönelik devam eden saldırılar ve hayat kurtarıcı yardımların engellenmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri () arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'daki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sudan’da milyonlarca insan sağlığa yönelik devam eden saldırılar ve hayat kurtarıcı yardımların engellenmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyor." diyen Ghebreyesus, DSÖ'nün Tavila gibi yerlere malzemeleri ulaştırdığını kaydetti.

DSÖ Sudan'daki tabloyu ortaya koydu: Milyonlarca insan için kritik çağrı!

Ghebreyesus, DSÖ’nün Faşir’den kaçan ailelere destek olduğunu kaydederek, bu insanlara kolera ve akut yetersiz beslenme tedavisinden anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine kadar kapsamlı sağlık bakımı sağladığını belirtti. DSÖ'nün daha fazlasını sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak şimdi erişime ihtiyacımız var. Hayatlar buna bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nın kontrolüne girdi.

Onbinlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yiyeceğin bozulup bozulmadığını renkle bildiren buluş tescillendi
ETİKETLER
#dsö
#sudan
#yardım
#hdk
#Çatışmalar
#Sağlık Krizi
#Faşir
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.