Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak

Afet durumunda kurumlar arasındaki iletişim kesilmemesi için yeni bir sistem devreye alınıyor. Sayısal Telsiz Sistemi, yıl sonunda 60 ilde devreye girecek. Sistemin 81 ilde de kullanılması için çalışmalar devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 14:07

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın " Yönetimi" kısmında; 'nin jeolojik özellikleri ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle , , ve orman yangınları gibi birçok tehlikeye maruz kaldığı aktarıldı. Programda, afet risklerinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik 2022 tarihli Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına devam edildiği kaydedildi.

Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak

Türkiye’de kurulu toplam deprem gözlem istasyonu sayısının 1.204’e ulaştığı aktarılan programda, “Böylece Türkiye, Avrupa’nın en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesi haline gelmiş ve yıllık ortalama 25 bin deprem çözümleme kapasitesine erişmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak

95 ANA, 456 ALT MODÜL GELİŞTİRİLDİ

Programda, afet ve acil durum süreçlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) kapsamında 95 ana modül ve 456 alt modül geliştirildiği bildirildi.

60 İLDE DEVREYE ALINACAK

Ayrıca, afet durumlarında kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi’nin yıl sonunda 60 ilde devreye alınacağı, 81 ile yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Yeni sistem 60 ilde devreye girecek! Kesintisiz iletişim sağlanacak

400 BİNDEN FAZLA KİŞİ SİSTEME DAHİL EDİLDİ

Programda, afetlere müdahalede görev alacak ekiplerin standartlarını belirleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyon Sistemi kapsamında 414 ekip ve 13 bin 626 üyenin akredite edildiği bilgisi paylaşıldı. AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında 351 bin "zorunlu eğitimli gönüllüsü" ve 74 bin 554 "destek gönüllüsü"nün sisteme dahil edildiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hayvan hırsızlarına film gibi operasyon! Seyir halindeki araçtan büyükbaş çıktı
Yapay zeka çağında habercilik kitabı satışa çıktı!
Otomobille bile takas ediliyor! Fiyatları dudak uçuklatıyor: Osmanlı'dan kalma
ETİKETLER
#Türkiye
#deprem
#orman yangını
#sel
#afet
#heyelan
#Afet Yönetimi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.