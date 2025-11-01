Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar, 'Enerjide Türk Yolu'nu anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Yolu'nun Türkiye'nin yüzyıllar boyunca şekillenen hizmet anlayışı ve devlet geleneğini yansıttığını, bu anlayışın yalnızca ülkenin kendi geleceğini değil, bölgesel ve küresel ölçekte dünyanın geleceğini de aydınlatma gücünü simgelediğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bayraktar, 'Enerjide Türk Yolu'nu anlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 13:48

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Yolu'nun Türkiye'nin yüzyıllar boyunca şekillenen hizmet anlayışı ve devlet geleneğini yansıttığını, bu anlayışın yalnızca ülkenin kendi geleceğini değil, bölgesel ve küresel ölçekte dünyanın geleceğini de aydınlatma gücünü simgelediğini belirtti.

Bakan Bayraktar, 'Enerjide Türk Yolu'nu anlattı

Bakan Bayraktar, bir gazete için "Enerjide Türk Yolu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bayraktar, yazısında Türk Yolu'nun ülkede yüzyıllar boyunca şekillenen hizmet anlayışı ve devlet geleneğini yansıtan bir kavram olduğunu belirterek, hedeflerinin herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli elektriğe erişimini sağlamak olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, 'Enerjide Türk Yolu'nu anlattı

Karadeniz'deki gaz üretiminin artmasının ve kaynaklarının büyümesinin Türkiye’nin bölgesel enerji ticaretindeki rolünü genişleterek, ithalat bağımlılığını azalttığını kaydeden Bayraktar, "Son yıllarda, enerji sektöründeki yabancı yatırımlar 100 milyar dolara ulaşmış olup her yıl Türkiye ile sınırlı kalmayıp farklı yerlerdeki ikili ve çok taraflı işbirlikleri aracılığıyla Türkiye'nin ötesine de uzanan yeni uluslararası ortaklıklar başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, 'Enerjide Türk Yolu'nu anlattı

Bayraktar, burada Türk Yolu'nun devreye girdiğine işaret ederek, "Politikalarımız, yurt içinde ve yurt dışında esnek, uygulanabilir ve güvenilir enerji rotaları oluşturmamızı sağlıyor. Karadeniz'de üretimi artırırken Macaristan, Libya, Pakistan, Irak, Somali ve daha birçok ülkedeki uluslararası ortaklarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

KÖK SALMIŞ BİR FELSEFE

Türk Yolu'nun yalnızca bir politika çerçevesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarihsel direncine, kültürel birlikteliğine ve geleceğe dönük pragmatik vizyonuna kök salmış bir felsefe olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Herkese masada yer sunuyoruz. Politikadaki kazan-kazan anlayışımız, enerjiyi erişilebilir, uygun fiyatlı ve güvenilir hale getirmemiz gerektiği temel anlayışına dayanmaktadır ve bu ancak artan işbirliği ve rekabet gücüyle başarılabilir. Vizyonunun merkezinde insan ruhunu korurken inovasyon ve teknolojik ilerlemeyi benimseyen Türkiye hem miras sahibi bir ulus hem de modernliğin öncüsü olmanın anlamını yeniden tanımlamaya devam ediyor. Dolayısıyla Türk Yolu sadece bir yol değil, Türkiye'nin kendi geleceğini ve çevresindeki dünyanın geleceğini aydınlatma konusundaki kalıcı kapasitesinin bir kanıtıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı için rakam verdi! Emin Yılmaz'dan çok önemli açıklama
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu
ETİKETLER
#yenilenebilir enerji
#Enerji Güvenliği
#Enerji Politikası
#Türk Yolu
#Uluslararası İşbirliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.