Bakan Bayraktar, 'Enerjide Türk Yolu'nu anlattı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Yolu'nun Türkiye'nin yüzyıllar boyunca şekillenen hizmet anlayışı ve devlet geleneğini yansıttığını, bu anlayışın yalnızca ülkenin kendi geleceğini değil, bölgesel ve küresel ölçekte dünyanın geleceğini de aydınlatma gücünü simgelediğini belirtti.

Bakan Bayraktar, bir gazete için "Enerjide Türk Yolu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bayraktar, yazısında Türk Yolu'nun ülkede yüzyıllar boyunca şekillenen hizmet anlayışı ve devlet geleneğini yansıtan bir kavram olduğunu belirterek, hedeflerinin herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli elektriğe erişimini sağlamak olduğunu ifade etti.

Karadeniz'deki gaz üretiminin artmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesinin Türkiye’nin bölgesel enerji ticaretindeki rolünü genişleterek, ithalat bağımlılığını azalttığını kaydeden Bayraktar, "Son yıllarda, enerji sektöründeki yabancı yatırımlar 100 milyar dolara ulaşmış olup her yıl Türkiye ile sınırlı kalmayıp farklı yerlerdeki ikili ve çok taraflı işbirlikleri aracılığıyla Türkiye'nin ötesine de uzanan yeni uluslararası ortaklıklar başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, burada Türk Yolu'nun devreye girdiğine işaret ederek, "Politikalarımız, yurt içinde ve yurt dışında esnek, uygulanabilir ve güvenilir enerji rotaları oluşturmamızı sağlıyor. Karadeniz'de üretimi artırırken Macaristan, Libya, Pakistan, Irak, Somali ve daha birçok ülkedeki uluslararası ortaklarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

KÖK SALMIŞ BİR FELSEFE

Türk Yolu'nun yalnızca bir politika çerçevesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarihsel direncine, kültürel birlikteliğine ve geleceğe dönük pragmatik vizyonuna kök salmış bir felsefe olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Herkese masada yer sunuyoruz. Politikadaki kazan-kazan anlayışımız, enerjiyi erişilebilir, uygun fiyatlı ve güvenilir hale getirmemiz gerektiği temel anlayışına dayanmaktadır ve bu ancak artan işbirliği ve rekabet gücüyle başarılabilir. Vizyonunun merkezinde insan ruhunu korurken inovasyon ve teknolojik ilerlemeyi benimseyen Türkiye hem miras sahibi bir ulus hem de modernliğin öncüsü olmanın anlamını yeniden tanımlamaya devam ediyor. Dolayısıyla Türk Yolu sadece bir yol değil, Türkiye'nin kendi geleceğini ve çevresindeki dünyanın geleceğini aydınlatma konusundaki kalıcı kapasitesinin bir kanıtıdır."