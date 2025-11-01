En düşük emekli maaşı için rakam verdi! Emin Yılmaz'dan çok önemli açıklama

Önümüzdeki hafta Merkez Bankası enflasyon verisini açıklayacak. Bu rakamla birlikte yeni yılda gerçekleşecek emekli maaş zammı oranı da belirgin hale gelecek. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, kök maaş sorunu, emekli maaşı zammı, emekliye ikramiye, yan ödemeler, refah payı gibi kritik konular hakkında tüm cevapları Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'a anlattı. İşte tüm çalışanların merak ettiği kritik noktalar...

Yeni yılda emekli maaş artışında hangi formül öne çıkıyor? En düşük maaşta nasıl bir düzenleme beklenmeli?

Emeklilerimize Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa enflasyondan doğan farklar yansıtıldığını hatırlayan Yılmaz, "Yılın ilk yarısı için %16,67 üzerinden kesinleşip maaşlara yansımalar yapılmıştır. Temmuz ile Eylül 2025 dönemiyle birlikte kesinleşen enflasyon rakamımız %7,50. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının netleşmesiyle birlikte senenin ikinci yarısı da belirlenecek" diyerek program hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "3 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyon verisi kesinleşecek sahaya inip şöyle bir tahminlere baktığımız takdirde;

Merkez Bankası Piyasa katılımcıları anketi Ekim 2,34, yıllıkta 31,77

AA Anadolu ajansı anketi %2 ile % 3 arası ortalama 2,69 yıllıkta ise 31,93

Bloomberg ht anketi en düşük 2, en yüksek 2,95 ortalaması ise 2,71 yıllıkta ise 33,10

Finansal kurumlar birliği anketi Ekim ayını 2,50 yıllıkta ise 31,99 üzerinden tahminler mevcut.

Birde uluslararası finansal kurumlara bakalım;

Jp Morgan bu yılı % 32, Morgan Stanley ise % 31,5 olarak tahminlerini güncellediler. Ayrıca OVP orta vadeli programda bu yılı % 28,5" diyerek beklenti öngörülerini paylaştı.

Yılmaz, "Ancak son üç aylık enflasyonun aylık bazda ortalama %1,20 olması gerekir ki yıllık oran %30’un altında belirlensin. 7 Kasım’da Merkez Bankası yılsonu enflasyon raporunu açıklayacak; bu rakamlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş farklarını doğrudan belirleyecek.

Tahminleri baz aldığımızda yıllık enflasyonun en düşük %31,5, en yüksek %33,1 seviyesinde olacağını öngörüyorum. İlk altı ayın %16,67’lik verisini soyutladığımızda, ikinci yarı için %12,71 ile %14,08 arası bir fark kalıyor.

En düşük emekli maaşı şu anda 16.881 TL. Eğer hükümet geçmiş yıllardaki politikayı sürdürürse, bu maaş gerçekleşen enflasyon oranı kadar artırılacaktır. Bu durumda 19.026 TL ile 19.257 TL arasında bir rakama ulaşılabilir. Tabii bunun için bir yasal düzenleme gerekliliğini hatırlatmak isterim" dedi.

Kök maaş sorununu ortadan kaldıracak bir yasal adım gündeme gelebilir mi?

Kök maaş, kişinin uzun vadeli sigorta kesintileri üzerinden hesaplanan gerçek maaşını temsil ettiğini belirten Yılmaz, ancak bu tutar taban aylığın altındaysa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tamamlanarak belirli bir seviyeye çıkarıldığını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Yılmaz, "Şu anda toplam 4 milyon 10 bin emekli, hâlen en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL almaktadır. İkinci yarı enflasyon oranı olan %12,71–14,08 arası fark bu maaşlara uygulandığında, kök aylığı ek ödeme dahil 14.797 TL–14.977 TL arasında kalan emekliler sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle yasal bir düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Hükümetin, enflasyon oranı kadar en düşük emekli maaşını artıracağı kanaatindeyim" dedi.

EŞİTLEME OLMAYACAK

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi arasındaki farklar kapatılabilecek mi?

Memur maaşlarında toplu sözleşmenin etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Hesaplamada ikinci dönem enflasyon farkını bulmak için, memurların peşin aldığı %5’lik artışı çıkarmamız gerekiyor. Bu durumda 7,34–8,65 arası bir fark buluyoruz. Üzerine 2026’nın ilk dönemindeki %11 toplu sözleşme zammını eklediğimizde, toplamda %19,15–20,59 arası bir oran ortaya çıkıyor. Ayrıca 8. Dönem Toplu Sözleşme’de taban aylığa 1.000 TL artış yapıldığını da +1 puan olarak hesaba katmalıyız. Sonuç olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %12,71–14,08, memur ve memur emeklileri için %19,15–20,59 arası bir oran bekleniyor. İki grup arasındaki fark yaklaşık %6,5 civarında.

Bu fark kapatılır mı? Açıkçası bu dönem için eşitleme formülünün uygulanmayacağını düşünüyorum. Bu dönemde memur kesimi biraz daha yüksek zam alacak, ancak bir sonraki dönemlerde bu fark tersine dönecek. Çünkü 8. dönem toplu sözleşme 6’şar aylık periyotlar için %11, %7, %5, %4 şeklinde azalan oranlarla imzalandı. Dolayısıyla yalnızca bu dönem memur emeklileri avantajlı olacak" diyerek iki grup arasındaki maaş farkına dikkat çekti.

EK ÖDEMELERE ENFLASYON ZAMMI

Emeklilikte ikramiyeler ve ek ödemelerde yeni bir artış bekleniyor mu?

Devlet memurlarında emeklilikte ikramiye, özel sektörde ise kıdem tazminatı ödendiğini vurgulayan Yılmaz, enflasyon verisi doğrultusunda bu ödemelerde de artış olacağını öngördüğünü belirtti.

Refah payı yeniden gündeme gelebilir mi?

Şu an için refah payı verilmesini beklemediğini ifade eden Yılmaz, bu konuda müjde bekleyenler için öngörüsünü paylaştı: "Bir sonraki dönemde refah payı gündeme gelebilir. Çünkü şu anda Meclis’te vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren torba yasa bulunuyor. Ayrıca SGK prim oranlarında artış planlanıyor ve hükümetin önceliği enflasyonu düşürmek. Bu nedenle refah payı konusunun bir sonraki dönem için planlandığını düşünüyorum" dedi.