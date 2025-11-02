Menü Kapat
20°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Sudan'daki toplu katliamlarda son 2 günde 300 kadın öldürüldü

Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından işlendiği belirtilen toplu vahşette son 2 gün içinde 300 kadının öldürüldüğü bildirildi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
11:13
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
11:13

Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, orduya karşı silahlı mücadele yürüten, özellikle Darfur başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde sivillere yönelik katliamlarla suçlanan 'nın Faşir kentindeki ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

"HDK kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü." diyen İshak, şöyle devam etti:

"Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Kentte insanlar; işkenceye, istismara, şiddete uğramaya, aşağılanmaya ve küçük düşürülmeye devam ediyor. Burada yaşananlar, sistematik bir etnik temizlik ve herkesin sessiz kalarak göz yumduğu büyük bir suçtur."

Sudan'daki toplu katliamlarda son 2 günde 300 kadın öldürüldü

KAÇIŞ YOLLARI ÖLÜM YOLUNA DÖNÜŞTÜ

Saldırılar nedeniyle Faşir'den Tavila kasabasına kaçanların da tehlike altında olduğunu belirten İshak, "Çünkü bu bölgeler arasındaki yollar ölüm yoluna dönüştü." ifadesini kullandı.

Sudan'daki toplu katliamlarda son 2 günde 300 kadın öldürüldü

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

