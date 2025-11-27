Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 için kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ligin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Ferencvaros maçı muhtemel 11'ler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 10:57

’nin 5. haftasında , saat 20.45’te Macar temsilcisi ’u sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu maça kadar oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 7 puanla averajla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, bu maçı da kazaarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı muhtemel 11'ler

İLK MAÇLARINI 71-72 SEZONUNDA OYNAMIŞLARDI

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 54 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak. İki ekip ilk kez 1971-1972 sezonunun başında UEFA Kupası’nda karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı muhtemel 11'ler

İKİ TAKIM 3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

İstanbul’daki ilk maç 1-1 sona ererken, rövanşı 3-1 kazanan Macar ekibi turu geçen taraf olmuştu. Bu mücadeleyle birlikte taraflar üçüncü kez sahaya çıkacak.

Fenerbahçe-Ferencvaros maçı muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Peki, Fenerbahçe – Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler.... Fenerbahçe'nin Ferencvaros'u konuk edeceği Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1'de yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Brown, Alvarez, Levent, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Cadu, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Varga, Bamidele

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta transfer harekatı! Sergen Yalçın'a sürpriz öneri
Kerem Aktürkoğlu neden Süper Lig'e döndüğünü açıkladı!
ETİKETLER
#Spor
#uefa avrupa ligi
#ferencvaros
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.