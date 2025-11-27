Fenerbahçe-Ferencvaros maçı muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, saat 20.45’te Macar temsilcisi Ferencvaros’u sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu maça kadar oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 7 puanla averajla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, bu maçı da kazaarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İLK MAÇLARINI 71-72 SEZONUNDA OYNAMIŞLARDI

Fenerbahçe, Ferencvaros ile 54 yıl aradan sonra yeniden karşılaşacak. İki ekip ilk kez 1971-1972 sezonunun başında UEFA Kupası’nda karşı karşıya gelmişti.

İKİ TAKIM 3. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYOR

İstanbul’daki ilk maç 1-1 sona ererken, rövanşı 3-1 kazanan Macar ekibi turu geçen taraf olmuştu. Bu mücadeleyle birlikte taraflar üçüncü kez sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Peki, Fenerbahçe – Ferencvaros maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler.... Fenerbahçe'nin Ferencvaros'u konuk edeceği Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1'de yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Skriniar, Brown, Alvarez, Levent, Nene, Asensio, Kerem, Duran.

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Cadu, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Varga, Bamidele