Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Silah taşıma ve bulundurma ruhsat ücretleri belli oldu! İşte 2026'nın güncel rakamları

Silah ruhsatı ve kart ücretlerine uygulanacak artışlar netleşti. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, silah bulundurma ve taşıma ruhsatlarının yanı sıra ruhsat kart bedelleri de zamlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Silah taşıma ve bulundurma ruhsat ücretleri belli oldu! İşte 2026'nın güncel rakamları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 10:38

2026 yılında uygulanacak , 'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Bu çerçevede; silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsat ücretleri belli oldu! İşte 2026'nın güncel rakamları

Yeni ücretler şu şekilde olacak:

→ Silah bulundurma ruhsatı (5 yıl): 63.454 TL

→ Silah taşıma ruhsatı: 198.517 TL

Silah taşıma ve bulundurma ruhsat ücretleri belli oldu! İşte 2026'nın güncel rakamları

→ Silah bulundurma kart ücreti: 1.380 TL

→ Silah taşıma ruhsat kart ücreti: 1.882 TL

→ Yivsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti: 753 TL

→ Kurusıkı bildirim kart ücreti: 188 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pasaport harç ve defter bedelleri belli oldu! İşte 2026 güncel fiyatları
ETİKETLER
#resmi gazete
#yeniden değerleme oranı
#Silah Ruhsatı
#Silah Taşıma
#Silah Bulundurma
#Harç Tutarı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.