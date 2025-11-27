Silah taşıma ve bulundurma ruhsat ücretleri belli oldu! İşte 2026'nın güncel rakamları

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Bu çerçevede; silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı.

Yeni ücretler şu şekilde olacak:

→ Silah bulundurma ruhsatı (5 yıl): 63.454 TL

→ Silah taşıma ruhsatı: 198.517 TL

→ Silah bulundurma kart ücreti: 1.380 TL

→ Silah taşıma ruhsat kart ücreti: 1.882 TL

→ Yivsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti: 753 TL

→ Kurusıkı bildirim kart ücreti: 188 TL