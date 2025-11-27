TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı! İstediğiniz konutu alamayabilirsiniz

TOKİ’DEN ALINACAK KONUT TİPİ KATEGORİYE GÖRE BELİRLENECEK

TOKİ konutları 2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek. Ancak konut tipleri kişilerin yer aldığı kategorilere göre belirlenecek. Yani her isteyen her istediği konut tipine sahip olamayacak. Bu kapsamda başvuru esnasında vatandaşların bunu bilerek hareket etmesi oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacak. Bakanlığın verdiği bilgilere göre Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şu şekilde:

1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)

7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

İhale sonrası Projede ilan edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilecektir.