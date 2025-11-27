TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı! İstediğiniz konutu alamayabilirsiniz

Kategoriler
TOKİ sosyal konut başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı son açıklamada 81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru sayısının 5 milyonu aştığını belirtti. Diğer yandan TOKİ başvuruları 7 farklı kategoride alınırken, vatandaşların alabileceği konut tipi başvuru yaptığı kategoriye göre belirlenecek. Bu kapsamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına TOKİ sosyal konut başvuru kategorilerine dikkat etmesi gerekiyor…
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ile yurt genelinde milyonlarca kişi ev sahibi olacak. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek konutların fiyatları, şehir, oda sayısı ve metrekareye göre değişiklik gösterecek. Kısa süre içinde yoğun bir ilgi gören TOKİ sosyal konut projesinde yapılan başvurular incelikle değerlendirilecek ve belirlenen şartları taşımayan vatandaşların başvuruları iptal edilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ise başvurular 7 farklı kategori üzerinden gerçekleşecek. İşte TOKİ başvuruları konusunda tüm bilinmesi gerekenler…
Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. Projeye dahil olmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank şubelerine giderek başvuru işlemlerini tamamlarken, 10 Kasım-15 Kasım tarihleri arasındaki süreçte e-devlet başvuruları T.C. kimlik numarasına göre alındı. İlk günlerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla yapılan bu uygulama 15 Kasım itibariyle sona erdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 81 ilde yapılacak 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuruların 5 milyonu aştığını belirtti. Dar gelirliye ev sahibi olma imkânı sunan TOKİ projesi için son başvuru tarihi ise 19 Aralık olarak belirlendi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ başvuruları 7 kategoride alınacak
1. Kategori “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”
2. Kategori “Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlar”
3. Kategori “En az %40 Engelli Vatandaşlar”
4.Kategori “Emekli Vatandaşlar”
5.Kategori “3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler”
6.Kategori “Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlar”
7. Kategori “Diğer Alıcı Adayları”
TOKİ konutları 2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek. Ancak konut tipleri kişilerin yer aldığı kategorilere göre belirlenecek. Yani her isteyen her istediği konut tipine sahip olamayacak. Bu kapsamda başvuru esnasında vatandaşların bunu bilerek hareket etmesi oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacak. Bakanlığın verdiği bilgilere göre Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şu şekilde:
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
İhale sonrası Projede ilan edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilecektir.