Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı! İstediğiniz konutu alamayabilirsiniz

Kasım 27, 2025 10:25
1
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

TOKİ sosyal konut başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı son açıklamada 81 ilde hayata geçirilecek Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru sayısının 5 milyonu aştığını belirtti. Diğer yandan TOKİ başvuruları 7 farklı kategoride alınırken, vatandaşların alabileceği konut tipi başvuru yaptığı kategoriye göre belirlenecek. Bu kapsamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına TOKİ sosyal konut başvuru kategorilerine dikkat etmesi gerekiyor…

2
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi ile yurt genelinde milyonlarca kişi ev sahibi olacak. 1+1 ve 2+1 şeklinde inşa edilecek konutların fiyatları, şehir, oda sayısı ve metrekareye göre değişiklik gösterecek. Kısa süre içinde yoğun bir ilgi gören TOKİ sosyal konut projesinde yapılan başvurular incelikle değerlendirilecek ve belirlenen şartları taşımayan vatandaşların başvuruları iptal edilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ise başvurular 7 farklı kategori üzerinden gerçekleşecek. İşte TOKİ başvuruları konusunda tüm bilinmesi gerekenler…

3
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

TOKİ BAŞVURULARI HEM BANKADAN HEM İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

Yüzyılın Konut Projesi olarak adlandırılan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım itibariyle başladı. Projeye dahil olmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlakbank şubelerine giderek başvuru işlemlerini tamamlarken, 10 Kasım-15 Kasım tarihleri arasındaki süreçte e-devlet başvuruları T.C. kimlik numarasına göre alındı. İlk günlerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla yapılan bu uygulama 15 Kasım itibariyle sona erdi.

4
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

TOKİ SON BAŞVURU TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada 81 ilde yapılacak 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuruların 5 milyonu aştığını belirtti. Dar gelirliye ev sahibi olma imkânı sunan TOKİ projesi için son başvuru tarihi ise 19 Aralık olarak belirlendi.

5
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

TOKİ BAŞVURULARI 7 KATEGORİDE KABUL EDİLECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ başvuruları 7 kategoride alınacak

1. Kategori “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri”

2. Kategori “Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlar”

3. Kategori “En az %40 Engelli Vatandaşlar”

4.Kategori “Emekli Vatandaşlar”

5.Kategori “3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler”

6.Kategori “Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlar”

7. Kategori “Diğer Alıcı Adayları”

6
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

TOKİ’DEN ALINACAK KONUT TİPİ KATEGORİYE GÖRE BELİRLENECEK

TOKİ konutları 2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek. Ancak konut tipleri kişilerin yer aldığı kategorilere göre belirlenecek. Yani her isteyen her istediği konut tipine sahip olamayacak. Bu kapsamda başvuru esnasında vatandaşların bunu bilerek hareket etmesi oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacak. Bakanlığın verdiği bilgilere göre Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şu şekilde:

1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)

7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

İhale sonrası Projede ilan edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilecektir.

7
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
     
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
     
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

8
TOKİ sosyal konut başvurularında kategori detayı

ANADOLU İLLERİNDE TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.