Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru! Bakan Kurum duyurdu: 5.5 milyona yaklaştı

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurular 10 Kasım'da başladı. Projeye başvuru süresi devam ederken başvuruların bitmesiyle birlikte kura çekilişi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.

Peki Yüzyılın Konut Projesi'ne bugüne kadar kaç başvuru yapıldı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne kaç başvuru yapıldı açıkladı.

5 MİLYON 314 BİN BAVŞURU

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır"