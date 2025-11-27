Motorine indirim var mı? 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatları ve rafineri marjında yaşanan düşüş petrol fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz salı günü motorine 2,44 TL'lik indirim geldi. Motorine gelen indirimin ardından sektör kaynakları bir indirimin daha geleceğini belirtti.

Vatandaşlar tarafından ise motorine indirim var mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI 27 KASIM?

Gazeteci Olcay Aydilek tarafından aktarılan bilgilere göre 27 Kasım Perşembe gününü 28 Kasım Cuma gününe bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilecek.

Benzine 73 kuruş, motorine ise 2,11 TL indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 27 KASIM

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54.99 TL

Motorin: 57.07 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54.86 TL

Motorin: 56.93 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 55.84 TL

Motorin: 58.10 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir