Motorine indirim var mı? 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatları ve rafineri marjında yaşanan düşüş petrol fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz salı günü motorine 2,44 TL'lik indirim geldi. Motorine gelen indirimin ardından sektör kaynakları bir indirimin daha geleceğini belirtti.
Vatandaşlar tarafından ise motorine indirim var mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.
Gazeteci Olcay Aydilek tarafından aktarılan bilgilere göre 27 Kasım Perşembe gününü 28 Kasım Cuma gününe bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidilecek.
Benzine 73 kuruş, motorine ise 2,11 TL indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
