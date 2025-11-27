Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Motorine indirim var mı? 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorine geçtiğimiz salı günü gelen indirimin ardından yeni bir indirimin daha bekleniyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşül çifte indirim olarak akaryakıt fiyatlarını etkileyecek. Vatandaşlar tarafından motorine indirim var mı, ne zaman merak ediliyor.

Motorine indirim var mı? 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 10:22

fiyatları ve rafineri marjında yaşanan düşüş petrol fiyatlarına yansıdı. Geçtiğimiz salı günü motorine 2,44 TL'lik indirim geldi. Motorine gelen indirimin ardından sektör kaynakları bir indirimin daha geleceğini belirtti.

Vatandaşlar tarafından ise motorine indirim var mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Motorine indirim var mı? 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI 27 KASIM?

Gazeteci Olcay Aydilek tarafından aktarılan bilgilere göre 27 Kasım Perşembe gününü 28 Kasım Cuma gününe bağlayan gece itibarıyla ve fiyatlarında indirime gidilecek.

Benzine 73 kuruş, motorine ise 2,11 TL indirim gelmesi bekleniyor. İndirimin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Motorine indirim var mı? 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 27 KASIM

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 54.99 TL
  • Motorin: 57.07 TL
  • LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 54.86 TL
  • Motorin: 56.93 TL
  • LPG: 27.08 TL
Motorine indirim var mı? 27 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Ankara

  • Benzin: 55.84 TL
  • Motorin: 58.10 TL
  • LPG: 27.60 TL

İzmir

  • Benzin: 56.18 TL
  • Motorin: 58.43 TL
  • LPG: 27.53 TL
TGRT Haber
