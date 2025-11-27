Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,5 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (), kasım ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. , kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı.

TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi belli oldu

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi belli oldu

Aylar/Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
Şubat 96 99,5 99,3 99,2 99,2
Mart 99,5 96,5 99,1 100,3 100,8
Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2 96,6
Mayıs 93 98 104,1 98,3 96,7
Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8 96,7
Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4 96,3
Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1 97,9
Eylül 104,3 95 95,6 95 98
Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1 98,2
Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2 99,5
Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9

