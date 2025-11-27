Aile Yılı yardımı müjdesi! Evlenene 250 bin, çocuk yapana 645 bin lira destek

Kategoriler
Nüfus rakamlarındaki düşüş ivmesiyle başlayan aile Yılı projesi kapsamında evlilik ve çocuk sahibi olmak teşvik ediliyor. Bu doğrultuda evlilik kredisi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artıyor. Yeni yılda evlenecek gençlere verilecek faizsiz kredi desteği 250 bin lirayı bulacak. Evlenip üçüncü çocuk sahibi olan bir aileye 645 bin lira ödenecek.
Proje öncelikle deprem bölgesinde başlatılmıştı ancak evlilik desteği uygulaması Türkiye geneline yayıldı ve doğum parası ödemeleri de artırıldı. 2026 yılının gelmesiyle birlikte evlilik desteği almak hem kolaylaşacak hem de ücretler yükselecek. Peki kimler bu destekten faydalanacak?
Sabah'ta yer alan habere göre evlilik desteğinden 18-29 yaş arasında evlenecek gençler belli şartları tamamladıkları takdirde yararlanacak.
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan 150.000 TL'lik kredi desteği 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla arttırılacak. Başvuru anında eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında (26 yaşını doldurmamış) olduğu başvurularda kredi tutarı 250.000 TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise 200.000 TL olarak uygulanacak. Bu düzenleme; 01/10/2025 tarihi ve sonrasında alınan başvurulara uygulanacak.
Daha önce yapılan başvurulardan nikah tarihine göre kredi ödemeleri 2026 yılında gerçekleştirilecek tüm başvurular için yeni rakamlar geçerli olacak. Örneğin; nikâh tarihi Kasım 2025 olan ve nikâh bildirimini Aralık 2025'te gerçekleşecek bir başvurunun ödemesi Ocak 2026'da yapılacağı için artırılmış kredi tutarından yararlanabilecek.
Desteği alan çift evlendikten sonra 2 yıl ödeme yapmayacak. Daha sonra 48 ay (4 yıl) ayda faizsiz olarak geri ödeme yapacak.
Yıl başında 250 bin lira evlilik desteği alan bir çiftin daha sonra 1 çocuğu olduğunda ödemeleri şöyle olacak:
Kredi miktarı: 250 bin lira
Faiz oranı: yüzde 0
Vade : 48 ay
Kredi alınan tarih: 01.01.2026
İlk ödeme tarihi: 01.01.2028
1 çocuk olursa ilk taksit: 01.01.2029
Başvuracak gençlerin toplam gelirleri geçerli asgari ücretin 2.5 katından az olacak. Bu oran 2.3 olarak uygulanıyordu. Yükseltilerek daha çok vatandaşın destekten yararlanması sağlandı.
Bu kredi için ön başvurular e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılacak. Değerlendirme sonunda paralar hak sahiplerinin hesabına ödenecek.
EVLENEN: 250 BİN TL
BİRİNCİ ÇOCUK: 5 BİN TL
İKİNCİ ÇOCUK: 90 BİN TL
ÜÇÜNCÜ ÇOCUK: 300 BİN TL
TOPLAM: 645 BİN TL
Çocuk destekleri için herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için yeni ödemeler yapılacak. Ödeme için anne veya babadan birisinin Türk vatandaşı ya da Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak.
Çocuk sayısına göre ödemeler değişiyor. İlk çocuk için 5 bin TL ödenecek. İkinci çocukta 60 ay boyunca ayda 1.500 TL daha ödenecek. Üçüncü ve sonraki çocuklarda 60 ay boyunca aylık ödemeler 5 bin TL'ye çıkacak.
Hayır. İkinci çocuk için yapılan 1.500 TL ödemenin üzerine üçüncü çocuk için 5.000 TL daha ödenecek. Böylece 5 yıl sürecek ödemeler 6.500 TL'yi bulacak. Çocuk sayısı 4'e çıktığında aylık ödeme de 11.500 TL olacak.
Hayır. Daha önce iki çocuğu olan birisinin 2025'den sonra bir çocuğu daha olursa 3 çocuk ödemesi alacak.
Hem evlilik kredisinden hem de çocuk sahibi olup doğum desteğinden yararlanan bir aile için ödemeler üç çocukta şu anki rakamlarla 645 bin TL'yi bulacak. Bu rakam her yıl artacak.