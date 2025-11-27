Taksi faturaları arkasında dönen vergi kaçakçılığı! O kadar rağbet var ki internette satışa çıktı!

Taksi faturaları üzerinden bir kesim dolandırıcının vergi kaçırdığı öğrenilmesinin ardından şimdide bu faturaların ikinci el sitelerinde satışa çıkarıldığı görüldü.

TANESİ 20 LİRADAN SATIŞTA

Vergi kaçırmanın ağır cezaları olmasına rağmen milyonlar kişinin kullandığı sitelerde karşılaşılan ilanlar görenleri şok ederken kaçakçıların işine yaradı. Fatura başına 20 lira gibi rakamlarla ilana koyulan fişlerde sadece taksi kaşesi bulunurken tarih ve tutar kısmı boş olarak satılıyor. Alan kişiler istediği tutarı ve tarihi yazarak yasa dışı olan vergide kaçakçılık suçunu işlemiş oluyor.

ÇALIŞANLAR ŞİRKETLERİNDEN PARA KOPARMA PEŞİNDE

Ayrıca bu yöntem kötü niyetli çalışanlar tarafından da şirketlerinden para almak için kullanılıyor. Her halükarda vergi kaçakçılığına giren bu olayda tespiti halinde büyük cezalar uygulanabiliyor.

YENİ SİSTEMLE ÖNÜNE GEÇİLECEK

Taksicilerin uğraşmamak için boş fatura verdiği sistem ise yakın zamanda rafa kalkacak. NTV'nin haberine göre yaklaşık bir ay sonra taksiciler, taksimetreyi serbest konumuna aldıklarında otomatik olarak fiş kesmiş olacaklar. Bu sayede taksi faturaları üzerinden yapılan vergi kaçakçılığının da önüne geçilmiş olacak.