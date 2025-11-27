Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Taksi faturaları arkasında dönen vergi kaçakçılığı! O kadar rağbet var ki internette satışa çıktı!

İkinci el sitelerde ortaya çıkan ilanlar görenlere 'pes artık' dedirtti. Taksi faturalarının ilan sitelerinde satışa çıkarıldığı görüldü. Bu faturaları tespit edildiği takdirde alan da satan da suçlu durumuna düşüyor.

Taksi faturaları arkasında dönen vergi kaçakçılığı! O kadar rağbet var ki internette satışa çıktı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
27.11.2025
10:28
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
10:57

faturaları üzerinden bir kesim dolandırıcının vergi kaçırdığı öğrenilmesinin ardından şimdide bu faturaların ikinci el sitelerinde satışa çıkarıldığı görüldü.

TANESİ 20 LİRADAN SATIŞTA

Vergi kaçırmanın ağır cezaları olmasına rağmen milyonlar kişinin kullandığı sitelerde karşılaşılan ilanlar görenleri şok ederken kaçakçıların işine yaradı. başına 20 lira gibi rakamlarla ilana koyulan fişlerde sadece taksi kaşesi bulunurken tarih ve tutar kısmı boş olarak satılıyor. Alan kişiler istediği tutarı ve tarihi yazarak yasa dışı olan vergide kaçakçılık suçunu işlemiş oluyor.

Taksi faturaları arkasında dönen vergi kaçakçılığı! O kadar rağbet var ki internette satışa çıktı!

ÇALIŞANLAR ŞİRKETLERİNDEN PARA KOPARMA PEŞİNDE

Ayrıca bu yöntem kötü niyetli çalışanlar tarafından da şirketlerinden para almak için kullanılıyor. Her halükarda vergi kaçakçılığına giren bu olayda tespiti halinde büyük cezalar uygulanabiliyor.

Taksi faturaları arkasında dönen vergi kaçakçılığı! O kadar rağbet var ki internette satışa çıktı!

YENİ SİSTEMLE ÖNÜNE GEÇİLECEK

Taksicilerin uğraşmamak için boş fatura verdiği sistem ise yakın zamanda rafa kalkacak. NTV'nin haberine göre yaklaşık bir ay sonra taksiciler, taksimetreyi serbest konumuna aldıklarında otomatik olarak fiş kesmiş olacaklar. Bu sayede taksi faturaları üzerinden yapılan vergi kaçakçılığının da önüne geçilmiş olacak.

