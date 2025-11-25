Taksim metrosu saat kaçta açılacak, ne zaman açılır? Taksim metrosu için kapatma kararı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre bugün Taksim metro durağı kapatıldı. Hattı kullanacak olanlar ise ne zaman açılacağını araştırdı.

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK, SAAT KAÇTA?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı bugün kapatıldı. "Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır" ifadeleri ile duyuru yapıldı. Metro hatlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı belirtilirken saat bilgisi verilmedi. Daha önce yapılan duyurulara bakıldığında gece saatlerinde metronun yeniden açılması bekleniyor.

TAKSİM METROSU KAPALI MI, NEDEN?

Metro İstanbul resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu,

- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."