15°
Taksim metrosu saat kaçta açılacak, ne zaman açılır? Taksim metrosu için kapatma kararı

Bugün yapılan açıklama sonrasında Taksim metrosunun kapalı olacağı öğrenildi. Vatandaşlar Taksim metrosu saat kaçta açılacak merak ederken henüz duyuru yapılmadı.

Taksim metrosu saat kaçta açılacak, ne zaman açılır? Taksim metrosu için kapatma kararı
tarafından alınan karara göre bugün Taksim metro durağı kapatıldı. Hattı kullanacak olanlar ise ne zaman açılacağını araştırdı.

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK, SAAT KAÇTA?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı bugün kapatıldı. "Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır" ifadeleri ile duyuru yapıldı. Metro hatlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı belirtilirken saat bilgisi verilmedi. Daha önce yapılan duyurulara bakıldığında gece saatlerinde metronun yeniden açılması bekleniyor.

Taksim metrosu saat kaçta açılacak, ne zaman açılır? Taksim metrosu için kapatma kararı

TAKSİM METROSU KAPALI MI, NEDEN?

resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu,
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.
- ⁠Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

