Editor
 Sumru Tarhan

Ankara Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Kasım elektrik arızası bilgileri

Bugün Ankara'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından Keçiören elektrik kesintisi ne zaman biteceği araştırıldı. 27 Kasım Perşembe günü yaşanan arızanın saat kaçta geleceği belli oldu.

27.11.2025
27.11.2025
saat ikonu 10:46

Bugün erken saatlerde 'da başlayan elektrik kesintisinin bitmemesi üzerine biteceği saat beklendi.

ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÇAKMAK, SARAY, MERYEMLER, ATAKDİBİ, KİRLİMÜSLİMHOCA, ŞİMŞİRDERE, KAYALI, KİRAZDERE, MERKEZ, YENİKÖY, DİP, KARŞIGEÇE, KAPISUYU, DÖNGELCE, KALEKÖY bölgelerinde kesinti 17.00'ye kadar sürerken DUMLUPINAR, YEM SANAYİİ, ALTIN, LOZAN, AKDENİZ, BAHAR_1, BAHÇE, BARIŞ, CEMRE, ERDEM, GÜNEŞ, GÖLGELİKAYA-, CEYHAN, ENGİN 2, OSMANGAZİ_1, EMEK, ÇİM, 56, OĞUZ, ÇİĞDEM 1, NERGİZ, PAPATYA, ENGİN 1, ÇİĞDEM 2, MENDERES, ORMAN, KARADENİZ., ÇINAR, ENGİN, KARŞIYAKA, MELEK, ÇİĞDEM, GÜL 1, ÜLKER_1, İSTİKLAL, MİMAR SİNAN.., MENEKŞE., KUYUCAK, BAŞÇAVUŞ, BARAJ, PAPATYA 1, ENGİN 3, TOPALAK, CEVİZ, GÖKDERE, 2., YAĞMUR, CUMHURİYET, DOĞUKENT.., PAMUK, AKIN, MİMAR SİNAN, 19 MAYIS, MUTLU., ŞAHİN, KARABAYIR, AKPINAR., 1., ATATÜRK, 3., 4., CANAN, HAKİMLER, BEKPINAR YOLU, AĞCATAŞ YOLU, İSTASYON, GÜR, EKİNCİK, AKPINAR, BARBAROS, MENDERES., HACI BAYRAM VELİ, ODABAŞI, YUNUS EMRE, ESER, ODABAŞI KARŞIYAKA, BARBAROS KÜME, ÜLKER bölgelerinde 12.30'da sona erecek.

ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Polatlı'da AŞAĞI (CAMİNİN BATISI), YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, YUKARI YASSIHÜYÜK, YUKARI SARIOBA, KARACAAHMET, ÇİFTLİKLER, AŞAĞI YASSIHÜYÜK, YENİKÖSELER, YUKARI SAZLAR, AŞAĞI SARIOBA, ORTA YASSIHÜYÜK, AŞAĞI SAZLAR, YENİKÖSELER MEVSİMLİK İŞÇİLER, KIRANHARMANI, CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ bölgesinde kesinti 17.30'a kadar sürecek.

ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ATATÜRK_1, SİTE, TAŞLI, YEŞİL, ÇİLEK, MATADOR, NEHİR, MEHMET AKİF 1, MEHMET AKİF 2, MEHMET AKİF 3, MEHMET AKİF 4, MEHMET AKİF 6, DERE, EMİRTOZ, KAZIM KARABEKİR, KESİRCİ, MEHMET AKİF, YAVUZ, SOBRAN, ORHAN EREN, RÜZGARLI, MEHMET AKİF 5 bölgelerinde arıza 13.00'e kadar sürerken, ARK BAŞI, DEBRENCİK, OLUKBAŞI, KAYHAN GÜVEN, KUMSÜREN SAĞ, REŞİDE TORUN, AKKOL BAĞLARI, AYVAŞIK, KÖPRÜBAŞI bölgelerinde 17.00'de sona erecek.

