Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,0, ithalat yüzde 7,2 artış kaydetti. Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,3 artarak 65 milyar 913 milyon dolardan, 74 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 10:46

ile iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici verilerine göre; 2025 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, %7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksleri belli oldu

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT %3,9, İTHALAT %6,1 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat %6,1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EKİM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,8, İTHALAT %5,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ekim ayında %3,8 artarak 22 milyar 25 milyon dolardan, 22 milyar 826 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,2 artarak 22 milyar 684 milyon dolardan, 23 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ekim ayında 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %4,5 artarak 46 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,8 oldu.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksleri belli oldu

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA %27,6 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %27,6 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan, 7 milyar 580 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ekim ayında %79,8 iken, 2025 Ekim ayında %76,0'a geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE %13,3 ARTTI

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %13,3 artarak 65 milyar 913 milyon dolardan, 74 milyar 683 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Ekim döneminde %76,6 iken, 2025 yılının aynı döneminde %75,0'a geriledi.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksleri belli oldu

EKİM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,4 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ekim ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

EKİM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %68,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ekim ayında ara mallarının payı %68,3, sermaye mallarının payı %16,0 ve tüketim mallarının payı %15,5 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %68,9, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %16,2 oldu.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksleri belli oldu

EKİM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 3 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 423 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 409 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 210 milyon dolar ile Irak, 1 milyon 152 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 18 milyar 554 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 13 milyar 811 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 13 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 987 milyon dolar ile İtalya ve 9 milyar 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret endeksleri belli oldu

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 977 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 712 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 326 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 5 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 828 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 40 milyar 731 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 35 milyar 508 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 24 milyar 598 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 886 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,9'unu oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %1,7, ithalat %4,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,0, ithalat %7,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,4 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4'tür. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,6'dır.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,8'dir. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,5'tir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 trafik cezaları belli oldu! Tüm rakamlar değişti: Kırmızı ışık, hız ve telefon için rekor ceza
Aile Yılı yardımı müjdesi! Evlenene 250 bin, çocuk yapana 645 bin lira destek
ETİKETLER
#Türkiye
#ticaret bakanlığı
#türkiye istatistik kurumu
#ihracat
#ithalat
#dış ticaret
#Ekonomik Faaliyetler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.