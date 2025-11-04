Bolu'da şap alarmı: 22 bölge karantinaya alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Bunun üzerine alarma geçen ekipler 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlattı.
Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak ve Karapınarkavağı köyleri ile Karacakaya, Musalla, Kaygana ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri karantina altına alındı.
Karantina uygulanan yerlerdeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Yalnızca mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü nakillere izin verileceği belirtildi.