Bolu'da şap alarmı: 22 bölge karantinaya alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Bunun üzerine alarma geçen ekipler 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlattı.

18 KÖY VE 4 MAHALLE KARANTİNADA

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak ve Karapınarkavağı köyleri ile Karacakaya, Musalla, Kaygana ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri karantina altına alındı.

HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

Karantina uygulanan yerlerdeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Yalnızca mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü nakillere izin verileceği belirtildi.