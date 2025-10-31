Menü Kapat
18°
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Aydın'da korkutan haber! 13 mahalle karantinaya alındı

Aydın Nazilli'de korkutan haber! İsabeyli Mahallesi'nde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 13 mahalle karantinaya alındı. Mahallelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Aydın'da korkutan haber! 13 mahalle karantinaya alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 17:28

ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde çıkan nedeniyle 13 mahalle karantinaya alındı.

Nazilli İlçe tarafından alınan karar ile İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri koruma bölgesi, Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, merkez mahalleler, Samailli, Yaylapınar mahalleleri de gözetim bölgesi olarak karantinaya alınırken, hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Aydın'da korkutan haber! 13 mahalle karantinaya alındı

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçemiz İsabeyli Mahallesi'nde çıkan şap hastalığı sebebiyle isimleri açıklanan mahallelerimiz altına alınmıştır. Bu mahallelerimize sığır, manda, koyun ve keçi türü hayvanlarımızın giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Ayrıca koruma bölgesi içerisinde kalan İsabeyli ve Ocaklı mahallelerimizde, hastalık sonlanıncaya kadar suni tohumlama faaliyetleri yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereğince yasal işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

