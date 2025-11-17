Sivas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi göçük altında!

Kategoriler
Sivas'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Sahada görev yapan S.Y. (66) göçük altında kaldı.
Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.