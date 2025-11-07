Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TCMB Başkanı Karahan, yılın son Enflasyon Raporu'nu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı son Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

TCMB Başkanı Karahan, yılın son Enflasyon Raporu'nu açıklıyor
AA, İHA
07.11.2025
07.11.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı , 2025 yılı son sunumunu gerçekleştiriyor. TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın konuşmasından satır başları...

"TCMB/Karahan: 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2025, 2026 ve 2027 yılları için ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz"

"TCMB Başkanı Karahan: 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz."

"2023 Ağustos’ta 140 milyar doların üzerine çıkan bakiyesi 4 milyar ABD dolarının altına geriledi. KKM bakiyesinin kademeli olarak azaltılması ve TL mevduat payının artırılması parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi ve merkez bankası bilançosu üzerindeki riskleri azalttı. Bu yılın sonuna doğru, KKM hesapları büyük oranda kapanmış olacak."

DETAYLAR GELİYOR....

#para politikası
#kkm
#enflasyon
#tcmb
#fatih karahan
#türkiye ekonomisi
#enflasyon raporu
#Ekonomi
