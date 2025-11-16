Akraba kavgası kanlı bitti! 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, arasında çıkan kavgada bıçaklar ve silahlar çekildi. Camii yakınlarında gerçekleşen kavgada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağıl ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar sonrasında farklı hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

Olay yerini güvenlik çemberine alan ekipler yaptıkları imcelemenin ardından olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.