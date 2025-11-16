Akraba kavgası kanlı bitti! 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Kategoriler
İstanbul
Aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, arasında çıkan kavgada bıçaklar ve silahlar çekildi. Camii yakınlarında gerçekleşen kavgada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağıl ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar sonrasında farklı hastanelere kaldırıldı.
Olay yerini güvenlik çemberine alan ekipler yaptıkları imcelemenin ardından olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.