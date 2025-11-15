Gıda faciasında ölenlerin akrabaları dehşet anlarını anlattı! 'Uyanıp çocuğa dokununca...'

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, entübe edilen babanın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Yakınlarının ölümüyle sarsılan akrabaları ise cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

"KAFAMIZDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Yaşanan olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Servet Böcek'in dayısının oğlu Halil Yılmaz, olayla ilgili soru işaretlerinin olduğunu dile getirerek, "Acılar içerisindeyiz. Bunu kim yaptıysa cezalarını çeksinler. Kafamızın içerisinde soru işaretleri var. Onların yediklerinden İstanbul'da başka kimse yemedi mi? Tek bunlar mı yedi? Ya otel de ya da dışarıda oldu bu olay. Doktorların da böyle söylüyorlarmış. Biz böyle bir şey görmedik diyorlarmış" dedi.

OTELDE YAŞANAN DEHŞETİ AKRABALARI ANLATTI

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:

"Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun' Çiğdem'de vefat ediyor. Yeğenim şuanda can çekişiyor, kurtulma imkanı yok yani. Devlet erkanı ve yetkililer buna el atmaları lazım, bu böyle olmaz. Suçlular cezalandırılsın, Bu ne? 2 can geldi biri daha gelecek, insanın canı Türkiye'de bu kadar ucuz mu?"