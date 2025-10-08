Kaza sebebiyle yavaşlayan araca arkadan böyle çarptı

Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde bir kaza meydana geldi. Sol şeritte aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazayı fark eden diğer sürücülerden bazıları yavaşlayarak kazaya karışan araçlara çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kazayı görüp yavaşlayan bir SUV aracın yavaşlamasıyla başka bir otomobilin, araca arkadan çarpma anları kameraya anbean yansıdı. Araç içi kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle kazaya karışan aracın arkasının havaya kalktığı görülüyor.