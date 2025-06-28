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 | Dilek Ulusan

Danla Biliç kıpırdayamaz hale geldi! Enfekte olduğunu duyurdu

Vücuduna enjekte ettirdiği dolgunun yayılmasının ardından ameliyat üstüne ameliyat olan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, enfekte olduğunu açıkladı. Video yayınlayan Danla Biliiç, vücut ağrılarından bahsederken, hareket etmekte de güçlük çektiği görüldü.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 09:36

Estetik operasyonları için 10 senede toplam 11 milyon 800 bin TL harcayan söyleyen Danla Bilic: "10 seneye aylık vurursanız pek bir şey yapmıyor. Dudak dolgusu bile çok pahalı." dedi. 3 yıl önce yaptırdığı kalça dolgusu estetiği ise Danla Biliç’in kâbusu oldu.

DANLA BİLİÇ ENFEKTE OLDU

Sosyal medya hesabından video paylaşan Danla Biliç, "Danla'nın derdi biter mi? Her gün bir yeni problem. Enfekte oldum. Ameliyat sonrası enfekte oldum. Yer yer ateş yapıyor. Çok zor hareket ediyorum. Yani yeni ameliyat olmuş gibiyim. Aşırı ağır bir kortizon ve antibiyotik tedavisi kullanıyorum. Doldu temizleme ameliyatı sonrası vücudum enfekte oldu. Bir de canım doktorum dava açmış bana taminat davası." diyerek son sağlık durumundan bahsetti.

Danla Biliç kıpırdayamaz hale geldi! Enfekte olduğunu duyurdu

Danla Biliç daha öne ise, “Danla’nız yeniden, yine, ve yeniden, ve yine. Çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Artık dilimde tüy bitti. Hala soran var ya, benim tanıdıklarımdan hala yapalım mı diye soran var. Artık dilimde tüy bitti. Ameliyatınız varsa şu an iptal edin ya. Yaptıracak arkadaşınız varsa hemen bu storyi ona yollayın. Hayat kaydırıyor..” sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.

Danla Biliç kıpırdayamaz hale geldi! Enfekte olduğunu duyurdu
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ETİKETLER
#enfeksiyon
#sağlık
#danla biliç
#estetik operasyon
#Kalça Dolgusu
#Dolgu Temizleme Ameliyatı
#Magazin
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