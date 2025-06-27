Rihanna'nın babasının ölüm nedeni belli oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın babası Ronald Fenty, 31 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti. Son yıllarda babasıyla ilişkisini düzelten Rihanna, babasını kaybetmenin acısıyla zor günler geçirdi.

RIHANNA'NIN BABASININ NEDEN ÖLDÜĞÜ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden Ronald Fenty'nin ölüm nedeni açıklandı. TMZ'nin haberine göre, Ronald Fenty kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aileye yakın bir kaynak, baba ve kızın, inişli çıkışlı yıllara rağmen Ronald'ın son günlerinde huzur bulduğunu söyledi. Son zamanlarda hem babasının rahatsızlığı nedeniyle hem de karşılıklı özür dilemeleriyle ikilinin arasındaki buzların çözüldüğü belirtilmişti.