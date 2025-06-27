İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye bakın ne dedi

Son olarak Gaddar dizisinde oynayan İbrahim Çelikkol, İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyurdu. Yüzü olduğu milyonluk aracıyla Etiler'deki restorana giden İbrahim Çelikkol, vale verdiği arabası kaza sonrası kullanılamaz hale geldi.

İBRAHİM ÇELİKKOL, ARABASINI VURAN VALEYE TEPKİSİYLE TAKDİR TOPLADI

Arabadaki hasarı görünce sakinlikle karşılayan Çelikkol'un, valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenildi.

Daha sonra valeden, 'İyiyim' cevabını alan Çelikkol, mekandan taksiyle ayrıldı. Servis yetkilileri ise aracı gelerek mekandan aldı. Orman yangınları ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye giderek, yardım eden Çelikkol'un valeye bu tutumu takdir topladı.