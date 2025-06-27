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 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum

Uzun süredir araları bozuk olan İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Vasi atama davası nedeniyle babası İbrahim Tatlıses ile karşı karşıya gelen Ahmet Tatlıses; "Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum" diyerek, göndermede bulundu

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İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:09

İbrahim Tatlıses ile kavgalı olan Ahmet Tatlıses, 2022'de babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek vasi atanması için dava açmıştı. Ahmet Tatlıses'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.

AHMET TATLISES İLE AHMET TATLISES ARASINDAKİ KAVGA BÜYÜYOR

Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in evinde oturan torunu Mert Tatlı ile mahkemelik olmasının ardından, babasıyla davalık olmuştu. Sosyal medya hesabından yine babası hakkında konuşan Ahmet Tatlıses, "Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı... Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses." notunu düştü.

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum

2024'te ise İbrahim Tatlıses, evinde oturan torunu Mert Tatlı ile mahkemelik olmuştu. Ahmet Tatlıses, oğlu Mert Tatlı'yı açtığı davayla oturduğu evden çıkaran babasına ateş püskürmüştü.

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor: Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum
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#miras
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#Aile Kavgası
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