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 | Dilek Ulusan

Sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Adıyaman'da Ünlü Sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik, parkta ölü bulundu. Kahtalı Hamido gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 12:16

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan 52 yaşındaki Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KAHTALI HAMİDO'NUN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan Çelik'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sinan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu olan Sinan Çelik'in üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etti. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi.

Sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
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Sıkça Sorulan Sorular

KAHTALI HAMİDO KİMDİR?
1956 yılında Kahta'da dünyaya gelen Hamit Çelik, 12 yaşında keman çalmaya başladı; müzik hayatına düğün ve özel etkinliklerde devam etti.
ETİKETLER
#ölüm
#adıyaman
#otopsi
#Sinan Çelik
#Kahtalı Hamido
#Eğriçay Parkı
#Magazin
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