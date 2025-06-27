Jennifer Lopez ile baş başa sohbet etmek mümkün! Bedeli belli oldu

İstanbul ve Antalya'da konser verecek Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşacak. Biletleri günler öncesinden tükenen Jennifer Lopez ile baş başa sohbet etmek de mümkün. Ancak JLO ile sohbet etmenin bedeli dudak uçuklattı.

5 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da konser verecek olan ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konser öncesinde yaptığı hazırlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Günde 6 saat prova yapan Jennifer Lopez, hayranlarıyla 100 bin lira karşılığında birebir sohbet edecek.

JENNIFER LOPEZ İLE SOHBET ETMENİN BEDELİ BELLİ OLDU

Yakın zamanda satışa açılacak 'Meet & Greet' biletlerinden satın alanlar, konser alanına özel bir noktadan giriş yapacak ve konseri VIP alanda izleyebilecek. Bu bileti satın alanlar Jennifer Lopez ile bire bir sohbet edebilir.

100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan “Meet & Greet” biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek. Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek. “Meet & Greet” biletleri, yakında satışa açılacak.