Galatasaray 25 milyon Euroluk teklifi reddetti!

Galatasaray'da Yunus Akgün kritiği yapıldı. Premier Lig temsilcisi Everton, Yunus Akgün transferi için Galatasaray'a 25 milyon Euro önerdi ama olumsuz dönüş aldı.

GALATASARAY'DAN 25 MİLYON EUROYA RED!

Galatasaray, Everton'dan gelen sürpriz transfer teklifini hızlıca reddetti! Okan Buruk döneminde yükselişe geçen Yunus Akgün'ün takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi, Everton'a olumsuz cevap verdi ve şu an için böyle bir ayrılığın mümkün olmadığını belirtti.

YUNUS AKGÜN'ÜN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 19 maça çıkan 25 yaşındaki Yunus Akgün, 5 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.