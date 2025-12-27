Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe camiasına: "Başım yine dik olacak"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe taraftarına mektup yazdı ve camiaya seslendi.

Mert Hakan Yandaş hakkındaki iddiaları reddederken, ayrıca da Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığını ifade etti. İlave olarak da 31 yaşındaki futbolcu, bazı dostlarına 'korkak' oldukları mesajını verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN FENERBAHÇE CAMİASINA MEKTUP

"Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır. Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda, adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Bilmenizi isterim ki; üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu’yu üzerimde taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde oldum.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olarak, Sarı-Lacivert’i üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım. Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alınması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim. Bu zor günlerde en büyük dayanağım, hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum.

Bu süreçte en çok canımını acıtan şey; ailemin, dostlarımın ve beni kalpten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak. İçinde bulunduğum bu zor süreçte beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır."

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe camiasına: "Başım yine dik olacak"

Sıkça Sorulan Sorular

BAHİS SORUŞTURMASINDA SON DURUM NEDİR?
Savcılık, araştırma kapsamını genişletmiş ve listeye pek çok yeni ismi eklemişti.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
