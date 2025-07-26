Gıda denetimleri sıkılaşıyor: 273 bin tl ceza kesildi

Eskişehir Valiliği’nin paylaştığı verilere göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda arzı ve halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor.

DENETİMLER SIKILAŞTI, CEZALAR YAĞDI

17-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında yürütülen denetim çalışmaları kapsamında 295 risk esaslı gıda ve yem işletmesi kontrol edildi. Denetimler sırasında 14 adet numune alınırken, ithalat alanında 61 işlem, ihracatta ise 170 işlem gerçekleştirildi.

Denetim sonuçlarına göre, bir işletmeye idari yaptırım uygulanırken, bir ürün için imha kararı, bir ürün için ise toplatma kararı verildi. Tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplamda 273 bin 704 TL idari para cezası kesildi.