Ev sahibi olmanın yeni yolu: Gayrimenkul sertifikası nedir, nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler

Gayrimenkul yatırımında yeni bir uygulama hayata geçiyor. TOKİ ile Emlak Konut GYO iş birliğinde İstanbul Başakşehir’de yükselecek Damla Kent Evleri Projesi, tamamen gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arz edilecek. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) güvencesinde sunulan bu model, dar ve orta gelir grubuna konut yatırımı yapma fırsatı tanıyor.

SERTİFİKAYLA KONUT SAHİBİ OLMA İMKANI

Her yatırımcı, bütçesi doğrultusunda dilediği kadar sertifika alabilecek. Alt veya üst alım limiti bulunmayan bu sistemde, her bir sertifika 7 lira 59 kuruş olarak fiyatlandırıldı. Vatandaşlar, küçük meblağlarla alım yaparak zaman içinde birikimlerini artırabilecek. Toplam 5.325 konutun inşa edileceği projede, ilk etapta 1.540 daire için 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplanacak. Bu tarihten sonra, 11 Ağustos itibarıyla sertifikalar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.



Modelin sonunda yatırımcılar iki seçenekle karşılaşacak: Dileyen, biriktirdiği sertifikalarla konut sahibi olabilecek (Asli Edim), dileyen ise elindeki sertifikalar karşılığında satıştan elde edilen gelirden nakit ödeme alabilecek (Tali Edim).



PEŞİNAT VE FAİZ YOK

Projeyle her bütçeye uygun ve küçük paylarla kademeli konut alımının önü açılacak. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak. Projenin gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Asli ya da Tali Edimi tercih etmeyen yatırımcılar hisse senedi gibi istediği zaman Borsa'da alım-satım yapabilecek. Model, önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından tanıtıldı.

TAPU NASIL ALINACAK?

Ev sahibi olduğumda tapu işlemleri nasıl olacak?

Asli Edim hakkınızı kullanıp gerekli şartları yerine getirdiğinizde, proje tamamlanır tamamlanmaz konutun kat mülkiyeti tapusu adınıza tescil edilir ve size teslim edilir. Proje bitttiğinde yeteri kadar sertifika toplanmamış olursa… Tapuya dönüşemeyen daireler o günkü ekspertiz değeri baz alınarak açık artırmayla satışa çıkarılacak. Böylece elde edilecek olan gelir sertifika sahiplerine ellerindeki sertifika sayısı oranında dağıtılacak.



Bir daireyi birden fazla kişi ortaklaşa alabilir miyiz?

Evet. Paylı mülkiyet modeli sayesinde birden fazla kişi tek bir konuta ortak olabilir. Tapu, herkesin adına hissesi oranında çıkarılır.

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle büyük bir konut projesine ortak olmanızı sağlayan ve SPK tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır.



Gayrimenkul Sertifikası'nı nasıl ve nereden satın alabilirim?

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki halka arz döneminde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Halka arz sonrası, Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak ve yatırım hesabınız üzerinden tıpkı hisse senedi gibi alıp satabileceksiniz.



Gayrimenkul Sertifikası değer kaybederse ne olur?

Gayrimenkul Sertifikaları, tıpkı Borsa İstanbul'da işlem gören diğer menkul kıymetler gibi, arz-talep dengesi ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Ancak, Gayrimenkul Sertifikası, somut bir projenin payı olarak diğerlerinden ayrılır.



Gayrimenkul sertifikası ile projeden nasıl ev alınır?

İşlem görmeye başlayan sertifikalardan satın alarak her bir daire tipi için gerekli sertifika sayısına ulaşılması gerekiyor. Bu sayıya ulaşanlar 11 Ağustos 2030'da asli edim imkanına kavuşarak sertifikalarını daireye çevirip tapu işlemlerini başlatabilir.



Kaç sertifika biriktirilmeli?

Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır. Brüt 63 metrekare alana sahip 1+1 dairelerin en ucuz tipi olan dairelerde 631 bin 516 adet sertifika ile ev almak mümkün olabilecek. Halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında bu dairenin fiyatı 4.8 milyon TL olacak.



Gayrimenkul Sertifikası yatırımından temettü veya düzenli kira geliri elde edilir mi?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın borsadaki değer artışından veya proje sonundaki Tali Edim nakit ödemesinden oluşur.



Yatırımım ne kadar güvenli?

Projenin arkasında Türkiye'nin iki köklü kurumu olan TOKİ ve Emlak Konut bulunmaktadır. Yatırımcı hakları SPK güvencesi altındadır ve sertifikalar borsada işlem görmektedir. Tüm süreç güvenilir kurumlar tarafından denetlenmektedir.



TOKİ ve Emlak Konut'un rolleri ve garantileri tam olarak nedir?

TOKİ, arsanın sahibi ve projenin tamamlanma garantörüdür. Bu kapsamda projenin tamamlanmasını ve satılmayan evlerin alınmasını garanti eder. Emlak Konut, projenin geliştiricisi, yöneticisi ve Gayrimenkul Sertifikası'nın ihraççısıdır.



Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli faizsiz finans prensiplerine uygun mu?

Evet. Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli, katılım finans ilkelerine uygun şekilde tasarlanmış ve bu uygunluk, bağımsız bir İcazet Belgesi ile onaylanmıştır.



Evimi proje bitmeden seçebilir ve rezerve edebilir miyim?

Evet. Gerekli sertifika sayısına ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvurarak istediğiniz daireyi adınıza rezerve edebilirsiniz.



Ev almak istemiyorsam yatırımımı nasıl nakde çevirebilirim?

Gayrimenkul Sertifikalarınızı dilediğiniz zaman yatırım hesabınız üzerinden satarak nakde çevirebilirsiniz. İsterseniz tali edim hakkınızı kullanarak, proje tamamlanana kadar bekleyebilirsiniz. Proje bitiminde, konutlar açık artırma yöntemiyle satılır ve elde edilen gelir, sahip olduğunuz pay oranında yatırım hesabınıza aktarılır.

SATIŞ UZUN SÜRER Mİ?

Borsa İstanbul'da sertifikalarımı satmak ne kadar sürer?

Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından, paranız en geç 2 iş günü sonra yatırım hesabınıza geçer.



'Tali Edim" süreci nasıl işler?

Proje sonunda, ev olarak alınmayan tüm daireler Emlak Konut tarafından şeffaf bir açık artırmayla satılır. Bu satışlardan elde edilen toplam gelir, elinizdeki sertifika oranında hesaplanarak yatırım hesabınıza nakit olarak yatırılır.



Proje sonunda açık artırmada satılmayan ev kalırsa ne olur?

Bu durumda TOKİ'nin alım garantisi devreye girer. Satılamayan tüm konutlar, izahnamede belirtilen koşullarla TOKİ tarafından satın alınır. Bu, yatırımınızın nakde dönüşünü garanti altına alan en önemli güvencedir.



ALT VE ÜST LİMİT VAR MI?

Halka arzda bir Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ne kadar olacak?

Tüm vatandaşların gayrimenkule kolayca yatırım yapabilmesi için sertifika halka arz fiyatı, gayrimenkullerin satış fiyatı üzerinden yüzde 24.1 indirimle 7,59 TL olarak belirlenmiştir.



Yatırım için alt veya üst limit var mı?

Herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.



Gayrimenkul Sertifikası değerini anlık olarak nasıl takip edebilirim?

Gayrimenkul Sertifikanızın değerini yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.