13°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Mesut Barzani Şırnak'ta! Şerafettin Elçi için 'Bu şahsın yeri cennettir' dedi

KDP Başkanı Mesut Barzani, Şırnak'ın Cizre ilçesine uluslararası sempozyuma katılmak için geldi. Barzani, Mem-ı Zin Türbesi ve Şerafettin Elçi'nin mezarını ziyaret ettikten sonra Elçi için "Bu nadide şahsiyetin yeri cennettir." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
19:13
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
19:19

Kürdistan Demokrat Partisi () Başkanı , 'ın ilçesine geldi. Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere kente gelen Barzani, Cizre Asri Mezarlığı'ndaki Mem-u Zin Türbesi ve Şerafettin Elçi'nin mezarını ziyaret etti.

Mesut Barzani Şırnak'ta! Şerafettin Elçi için 'Bu şahsın yeri cennettir' dedi

"BU ŞAHSİYETİN YERİ CENNETTİR"

Elçi'nin yakınlarıyla sohbet eden Barzani, "İnanıyorum ki bu nadide şahsiyetin yeri cennettir. Büyük bir insandı. Biz de kabrine gelip bir Fatiha okumak istedik. Onun kabrine gelerek Fatiha okumak benim için şereftir. Rabbim onu da bizi de cennetine nail eylesin." dedi.

Mesut Barzani Şırnak'ta! Şerafettin Elçi için 'Bu şahsın yeri cennettir' dedi

Daha sonra Hazreti Nuh Peygamber ve Melaye Ciziri'nin türbelerini ziyaret eden Barzani, ünlü İslam düşünürlerinden Molla Ahmed Cezeri'nin ders verdiği, dönemin üniversitelerinden biri olan Kırmızı Medrese'ye de ziyarette bulundu, medresede eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

Mesut Barzani Şırnak'ta! Şerafettin Elçi için 'Bu şahsın yeri cennettir' dedi

Barzani, ziyaretleri sırasında vatandaşları selamladı.

Barzani'ye, Şırnak Valisi Birol Ekici, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.

ETİKETLER
#şırnak
#cizre
#Mesut Barzani
#Kdp
#Sempozyum
#Şerafettin Elçi
#Tarihi Mekanlar
#Gündem
